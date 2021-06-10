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Роналду: «Чувствую себя более мотивированным, чем перед своим первым Евро»

вчера, 21:09

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата Европы. На групповом этапе португальцы сыграют против Германии, Франции и Венгрии.

Мы уважаем все команды. Легких игр не бывает.

Я нахожусь на этом Евро, как будто это в первый раз. Я чувствую себя таким же мотивированным или даже более мотивированным, чем в 2004 году на моем первом чемпионате Европы.

Мы — действующие чемпионы, и мы снова в числе претендентов на трофей. Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы. Что я могу обещать, так это то, что мы будем идти на каждую игру, чтобы победить.

Роналду осталось 10 матчей до мирового рекорда по числу игр за сборную.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 22:06
Ну ещё один памятник поставишь
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:56
Это и понятно!Может быть последний большой турнир
shlomo
shlomo
вчера в 21:30
Удачи тебе!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:24
Всё очень просто, тот был первым, а этот может быть последним !!! Так что вперёд и с песней, Удачи тебе Рон !!!
beefs
beefs
вчера в 21:11
мотивация одно, а возможности есть ли...
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