Роналду: «Чувствую себя более мотивированным, чем перед своим первым Евро»

Нападающий сборной Португалии поделился ожиданиями от чемпионата Европы. На групповом этапе португальцы сыграют против Германии, Франции и Венгрии.

Мы уважаем все команды. Легких игр не бывает.

Я нахожусь на этом Евро, как будто это в первый раз. Я чувствую себя таким же мотивированным или даже более мотивированным, чем в 2004 году на моем первом чемпионате Европы.

Мы — действующие чемпионы, и мы снова в числе претендентов на трофей. Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы. Что я могу обещать, так это то, что мы будем идти на каждую игру, чтобы победить.