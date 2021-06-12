Пукки: «Финляндии предстоит сыграть с серьёзными соперниками на Евро»

Нападающий сборной Финляндии порассуждал о предстоящих играх Евро-2020. В первом матче финны встретятся с командой Дании.

Нам предстоит сыграть с серьезными соперниками, которые находятся в великолепной форме. У них в команде очень хорошие игроки. Если мы хотим добиться успеха, то должны показать наш максимум.

Я уже полторы недели тренировался в полную силу и не ощущал проблем с голеностопом. Нога в порядке, так что я готов играть столько времени, сколько решит тренер.