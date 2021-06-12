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Пукки: «Финляндии предстоит сыграть с серьёзными соперниками на Евро»

сегодня, 10:12

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки порассуждал о предстоящих играх Евро-2020. В первом матче финны встретятся с командой Дании.

Нам предстоит сыграть с серьезными соперниками, которые находятся в великолепной форме. У них в команде очень хорошие игроки. Если мы хотим добиться успеха, то должны показать наш максимум.

Я уже полторы недели тренировался в полную силу и не ощущал проблем с голеностопом. Нога в порядке, так что я готов играть столько времени, сколько решит тренер.

Ранее о предстоящем матче с Финляндией высказался главный тренер сборной Дании.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 11:30, ред.
Знатог
Знатог ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:29
Пукки по фински -козёл. То дьяволы, то козлы.. а датчане кто?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:00
В финальную часть случайные и слабые команды не выходят. Все группы, кроме одной(группа F) примерно одинаковы, поэтому для финов большой разницы нет с кем играть. Но в любом случае, за выход в 1/4 финала игрокам финской сборной ЗМС не светит, такой привилегией удостаиваются только футболисты сборной России!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:52
Ясно что финнов нельзя недооценивать.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:43
Пукки... Паки... Иже херувимы...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 10:42
две Белые команды. Обе достойны победы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:33
Для финнов, с их рейтингом, любой соперник будет серьёзный. А с другой стороны, ответственности за результат меньше. Если проиграют - проиграют солидным соперникам, а победа сделает их героями. За выход из группы памятник поставят ;)
Так что терять им нечего, можно играть в своё удовольствие. Сегодняшнему сюрпризу от них был бы очень рад...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 10:27
Не стоит недооценивать Финляндию. Крепкая команда, которая даст бой и Бельгии и Дании, ну а с Россией вообще может сыграть с позиции силы.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:25
скоро и они будут побеждать )))
beefs
beefs
сегодня в 10:15
для финнов все соперники трудны, но они прогрессируют...
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