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Веркаутерен: «Немного разочарован уровнем игры сборной России»

сегодня, 13:07
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной Бельгии и «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия (3:0).

Почему Бельгия выиграла так легко? Действительно, Бельгия была очень эффективной. Не дала России много создать, а сама отлично реализовала свои моменты. Честно говоря, я был немного разочарован уровнем игры сборной России. Хозяева не создали сложностей для соперника. При счёте 2:0 игра, по сути, была закончена. Бельгия контролировала ситуацию на поле и без проблем сделала разницу. Хотя команда Роберто Мартинеса не показала ничего выдающегося, этого хватило для победы.

Сборная России и индивидуально, и командно должна была сыграть лучше. Находить зоны, уводя бельгийских игроков, атаковать между линиями. Уровень креативности был далёк от желаемого. В основном играли только на Дзюбу, который пытался сохранять мячи. Всё время было одно и то же, но Бельгия справлялась с этим.

Голы в ворота сборной России я бы не связывал только с ошибками Семёнова и Шунина. Хотя, конечно, они сыграли не лучшим образом — таких промахов нужно избегать. Семёнова заставила волноваться позиция Лукаку, он оказался не готов к развитию эпизода. Шунин в моменте со вторым голом отбил мяч на игрока сборной Бельгии. Мог действовать получше, отразить удар в сторону. Но и игроки сборной Бельгии хорошо действовали в этих эпизодах. Для меня гол — всегда плод работы всей команды. Кроме того, левый защитник сборной России мог бы подстраховать Шунина, опекая Менье.

Чего добьётся сборная России с такой игрой? Думаю, ваша команда может играть намного лучше. Конечно, сейчас ситуация не очень хорошая. Впереди матч с Финляндией, которая пусть и не кажется топ-сборной, уже имеет на три очка больше. Это важнейшая встреча для сборной России! Ничего не остаётся, кроме как побеждать. Если у вашей команды будет более сильный боевой дух, она может добиться своих целей в играх с финнами и Данией.

Ранее о матче высказался бывший наставник сборной России Юрий Сёмин.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:37
Ну вот все винят Дзюбу, но он же не виноват что в финальную стадию турнира не могла пробиться сборная Сан-Марино.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:33
Однообразная игра на Дзюбу уже всеми командами изучена давно. А нового Стасик ничего предлагать не хочет. Безграничная вера в рукодельных дел мастера и приносит плачевные результаты.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:32
Слово "разочарованы" это оЧЧень мягко сказано (и к тому же культурное слово...:((((
beefs
beefs
сегодня в 13:29
еще все впереди...
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 13:18
Черчесов умеет убить футбол, где бы ни находился.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Переживём и это !!! Мы то уже привычные !!!)
ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:08
Разочарованы все, кроме Стасяна
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