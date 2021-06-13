Веркаутерен: «Немного разочарован уровнем игры сборной России»

Бывший главный тренер сборной Бельгии и «Крыльев Советов» поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия (3:0).

Почему Бельгия выиграла так легко? Действительно, Бельгия была очень эффективной. Не дала России много создать, а сама отлично реализовала свои моменты. Честно говоря, я был немного разочарован уровнем игры сборной России. Хозяева не создали сложностей для соперника. При счёте 2:0 игра, по сути, была закончена. Бельгия контролировала ситуацию на поле и без проблем сделала разницу. Хотя команда Роберто Мартинеса не показала ничего выдающегося, этого хватило для победы.

Сборная России и индивидуально, и командно должна была сыграть лучше. Находить зоны, уводя бельгийских игроков, атаковать между линиями. Уровень креативности был далёк от желаемого. В основном играли только на Дзюбу, который пытался сохранять мячи. Всё время было одно и то же, но Бельгия справлялась с этим.

Голы в ворота сборной России я бы не связывал только с ошибками Семёнова и Шунина. Хотя, конечно, они сыграли не лучшим образом — таких промахов нужно избегать. Семёнова заставила волноваться позиция Лукаку, он оказался не готов к развитию эпизода. Шунин в моменте со вторым голом отбил мяч на игрока сборной Бельгии. Мог действовать получше, отразить удар в сторону. Но и игроки сборной Бельгии хорошо действовали в этих эпизодах. Для меня гол — всегда плод работы всей команды. Кроме того, левый защитник сборной России мог бы подстраховать Шунина, опекая Менье.

Чего добьётся сборная России с такой игрой? Думаю, ваша команда может играть намного лучше. Конечно, сейчас ситуация не очень хорошая. Впереди матч с Финляндией, которая пусть и не кажется топ-сборной, уже имеет на три очка больше. Это важнейшая встреча для сборной России! Ничего не остаётся, кроме как побеждать. Если у вашей команды будет более сильный боевой дух, она может добиться своих целей в играх с финнами и Данией.