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Павар: «Надеюсь, Франция выиграет Евро, а Канте получит „Золотой мяч“»

15 июня 2021, 17:37

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар поделился мнением об уровне игры хавбека «Челси» и партнера по сборной Нголо Канте.

Нголо есть Нголо. У этого парня шесть легких. Он никогда не останавливается.

Это отличный парень, который доказывает, что входит в число лучших футболистов мира. Надеюсь, мы выиграем Евро, чтобы он смог завоевать «Золотой мяч». Он так сильно заслуживает этого уже несколько лет.

Это великолепный футболист. Но пока что мы не выиграли.

Ранее Канте объяснил, почему рано говорить о его шансах на «Золотой мяч».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июня в 18:59
Франция уже слегка поднадоела
Поц
Поц
15 июня в 18:53
Канте достоин "Золотого мяча". Но Евро надеюсь выиграет Италия. Вот такой неожиданный выбор.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 18:51
Пусть для начала Германию обыграет!
swed27
swed27
15 июня в 18:16
Французам досталась группа смерти из которой будет нелегко выйти
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
15 июня в 17:56
Он или Левандовский. Но сборная Польши не Бавария, у Канте побольше шансов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 17:55
Французам для начала надо немцев одолеть.
drug01
drug01
15 июня в 17:48
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