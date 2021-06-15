Павар: «Надеюсь, Франция выиграет Евро, а Канте получит „Золотой мяч“»

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар поделился мнением об уровне игры хавбека «Челси» и партнера по сборной Нголо Канте.
Нголо есть Нголо. У этого парня шесть легких. Он никогда не останавливается.
Это отличный парень, который доказывает, что входит в число лучших футболистов мира. Надеюсь, мы выиграем Евро, чтобы он смог завоевать «Золотой мяч». Он так сильно заслуживает этого уже несколько лет.
Это великолепный футболист. Но пока что мы не выиграли.
Ранее Канте объяснил, почему рано говорить о его шансах на «Золотой мяч».