Варди: «Не планирую завершать карьеру, хочу ещё долго играть за „Лестер“»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что намерен продолжать играть на высоком уровне.
Я не планирую завершать карьеру, я хочу играть за «Лестер» как можно дольше и стараться добиться с ним как можно большего успеха. Я просто хочу играть на высоком уровне в меру своих возможностей как можно дольше, и если «Лестер» скажет, что моё время истекло, мне придется посмотреть, куда двигаться дальше. До тех пор нет никаких мыслей о переезде моей семьи куда-либо.
Варди стал совладельцем американского клуба «Рочестер Райнос». После этого появились слухи о том, что форвард намерен продолжить карьеру именно там.