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Варди: «Не планирую завершать карьеру, хочу ещё долго играть за „Лестер“»

17 июня 2021, 09:16

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что намерен продолжать играть на высоком уровне.

Я не планирую завершать карьеру, я хочу играть за «Лестер» как можно дольше и стараться добиться с ним как можно большего успеха. Я просто хочу играть на высоком уровне в меру своих возможностей как можно дольше, и если «Лестер» скажет, что моё время истекло, мне придется посмотреть, куда двигаться дальше. До тех пор нет никаких мыслей о переезде моей семьи куда-либо.

Варди стал совладельцем американского клуба «Рочестер Райнос». После этого появились слухи о том, что форвард намерен продолжить карьеру именно там.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 11:16
Стань с Лестером чемпионом!
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 10:50
Лидер команды, удачи ему в карьере
sv_1969
sv_1969
17 июня в 09:23
Если силы и желание есть, то почему бы и нет
ProKop92
ProKop92
17 июня в 09:23
Варди уже легенда клуба. Думаю, дадут ему играть столько сколько сам захочет
Cat01
Cat01
17 июня в 09:21
Надо играть ещё долго
beefs
beefs
17 июня в 09:19
хорошее желание, удачи...
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