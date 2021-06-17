Варди: «Не планирую завершать карьеру, хочу ещё долго играть за „Лестер“»

Нападающий «Лестера» заявил, что намерен продолжать играть на высоком уровне.

Я не планирую завершать карьеру, я хочу играть за «Лестер» как можно дольше и стараться добиться с ним как можно большего успеха. Я просто хочу играть на высоком уровне в меру своих возможностей как можно дольше, и если «Лестер» скажет, что моё время истекло, мне придется посмотреть, куда двигаться дальше. До тех пор нет никаких мыслей о переезде моей семьи куда-либо.