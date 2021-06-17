Кузяев и Головин сделали столько же обводок, как вся сборная Финляндии

Сборная России обыграла сборную Финляндии (1:0) в матче группового этапа Евро-2020.
В этой встрече полузащитники Далер Кузяев и Александр Головин сделали по 5 обводок. Вместе Кузяев и Головин совершили столько же обводок, как и вся сборная Финляндии (10).
Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020.
Маловариативность, неинтересность и безыдейность действий всей команды в целом - не компенсируется дриблингом отдельных игроков...
Маловариативность, неинтересность и безыдейность действий всей команды в целом - не компенсируется дриблингом отдельных игроков...