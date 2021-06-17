Кузяев и Головин сделали столько же обводок, как вся сборная Финляндии

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17 июня 2021, 13:47

Сборная России обыграла сборную Финляндии (1:0) в матче группового этапа Евро-2020.

В этой встрече полузащитники и сделали по 5 обводок. Вместе Кузяев и Головин совершили столько же обводок, как и вся сборная Финляндии (10).

Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020.