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Кузяев и Головин сделали столько же обводок, как вся сборная Финляндии

17 июня 2021, 13:47
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России обыграла сборную Финляндии (1:0) в матче группового этапа Евро-2020.

В этой встрече полузащитники Далер Кузяев и Александр Головин сделали по 5 обводок. Вместе Кузяев и Головин совершили столько же обводок, как и вся сборная Финляндии (10).

Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 16:58
С горем пополам победили.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 15:28
С каких пор у нас появились технари
Smoke Buddah
Smoke Buddah
17 июня в 15:10
Ага, только сборная Франции обводила немцев, а наши финских парней)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 14:44
Не показательная статистика....
Маловариативность, неинтересность и безыдейность действий всей команды в целом - не компенсируется дриблингом отдельных игроков...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 14:36
Головин это вам не хухры мухры!
RaulitoS
RaulitoS
17 июня в 14:26
Ну все, кудесники мяча!)
marut
marut
17 июня в 14:18
Наверное посчитали даже и те когда своих обводил...:)
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июня в 14:10
Водили девки хоровод...)))))
stasil
stasil
17 июня в 14:07
головин 3 раза останавливался перед ударом и его накрывали. грош цена таким обводкам.
drug01
drug01
17 июня в 14:06
Нужен результат а не обводка
beefs
beefs
17 июня в 13:55
жаль что этого не видно на табло...
ProKop92
ProKop92
17 июня в 13:53
Вот интересно, эти обводки как-то повлияли на исход матча?.. Ну или хотя бы на игру сборной Членчесова
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 13:50
А остальные на них посмотреть выходили???
Mangur
Mangur
17 июня в 13:48
Лучше бы больше забивали,чем водились
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