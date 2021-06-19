Кьеза выделил двух игроков в сборной Уэльса перед очным матчем на Евро

Полузащитник сборной Италии порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Уэльса.

У Уэльса есть важные игроки вроде Гарета Бэйла. Аарон Рэмзи — тоже прекрасный игрок, он очень умен и выделяется. Он импонирует мне на поле и за его пределами. На его долю выпало много травм, но он делает все, что в его силах. Мы с ним приятельствуем, хоть и не шлем друг другу сообщения каждый день.

Тренер хочет, чтобы мы были к этому готовы всегда. Мы все игроки стартового состава. Каждый из нас важен и может быть полезен для достижения общей цели. Мы здесь, чтобы пройти весь путь до конца. Это наша мечта. Манчини привнес в команду энтузиазм, и мы чувствуем его от болельщиков.