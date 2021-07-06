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«Никчёмная пиар-акция». Экс-президент «Локомотива» — о назначении Рангника

06 июля 2021, 16:11

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на назначение Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию «железнодорожников».

Приглашение Рангника – глупость несусветная. Все эти специалисты иностранные не помогут нам. Надо просто засучить рукава и заниматься нашим футболом самим. Начиная от президента РФС и заканчивая менеджерами в клубах, хватит дурака валять. Вот пришёл Рангник и что он делать-то будет?! Он языка и культуры не знает. Как он может развивать клуб и игроков, не зная о российском футболе ровным счётом ничего?! Придёт он, в кабинет сядет и всё. Для меня это просто какая-то непонятная пиар-акция, никчёмная. Всё это просто провалится и ничего не будет.

Новости про агентство смотрятся странно, но, мне кажется, что это желание «Локомотива» работать с одним человеком. Упростить через это работу с агентствами и агентами.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 июля в 18:19
да кто ж его знает
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 июля в 17:00
Денег некуда девать
Aris
Aris
06 июля в 16:59
Так он же не работать пришел, а бабки отмывать для руководства, Он спокойно перемещается по Миру, открывает офшоры, переводит и т.д. Не бесплатно, конечно! Наши для такой работы не годятся, языка не знают, визы не имеют и т.д.
Aris
Aris
06 июля в 16:55
Так он же не работать пришел, а бабки отмывать для руководства, Он спокойно перемещается по Миру, открывает офшоры, переводит и т.д. Не бесплатно, конечно! Наши для такой работы не годятся, языка не знают, визы не имеют и т.д.
Ironigor
Ironigor
06 июля в 16:13
Посмотрим чем это всё закончится.
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