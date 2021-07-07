Нигматуллин: «Лёв — серьёзная кандидатура для сборной России»

Бывший российский футболист прокомментировал слухи, что в сборной России может смениться главный тренер.

Недавно появилась информация, что бывший главный тренер Германии является кандидатом, чтобы возглавить российскую команду.

Не очень корректно об этом говорить: Черчесова еще никто не увольнял. Если же предположить приход Лёва чисто гипотетически, то кандидатура, конечно, серьезная. Это успешный тренер. Ранее он добивался прекрасных результатов со сборной Германии. Но не на этом чемпионате Европы. На этом турнире немецкая команда особо ничего показать не смогла. Хорошо или плохо это будет для нас? Знаете, основное, на что я бы сейчас обратил внимание, — развитие игроков. С лимитом или без. Мое же личное мнение, нужно ужесточать лимит и не баловать футболистов огромными зарплатами. Потому что многие сейчас играют без должной мотивации. Играют просто в удовольствие, но не на жилах. Поэтому нет в последнее время успехов ни на уровне сборных, ни на уровне клубов на европейской арене. А тренер? Понятно, что это должен быть квалифицированный специалист, который будет развивать футболистов. И у Черчесова до определенного момента тоже все получалось… Кроме этого Евро… Это мое личное мнение. Кто-то с этим может не согласиться. Мол, все игроки у нас хорошие и замечательные, все звезды. Но, к сожалению, нет. Увы, по большому счету на этом Евро у нас никого нельзя назвать звездой. Может быть, только звездой соцсетей. Но не звездой на поле.