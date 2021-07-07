Самедов: «Черчесов способен справиться с давлением»

Бывший российский футболист считает, что главный тренер сборной России способен справиться с давлением общественности после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы. Недавно были разговоры, что Черчесова на посту наставника сборной может сменить иностранный специалист.

Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный, сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную. Теперь все зависит от руководителей нашего футбола и их видения развития. Я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением, все будет нормально.