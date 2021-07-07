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Самедов: «Черчесов способен справиться с давлением»

07 июля 2021, 15:06

Бывший российский футболист Александр Самедов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов способен справиться с давлением общественности после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы. Недавно были разговоры, что Черчесова на посту наставника сборной может сменить иностранный специалист.

Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный, сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную. Теперь все зависит от руководителей нашего футбола и их видения развития. Я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением, все будет нормально.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
08 июля в 16:28
Конечно справится с давлением - таблетка Эналоприла и всё!.
Рязань 062
Рязань 062
07 июля в 22:51
очередной лизоблюд выискался...
LAISMEN
LAISMEN
07 июля в 20:10
Ч. "Я понял, что как только кто-то начинает на тебя давить, нужно переключить разговор на тему, в которой собеседник не разбирается"....)))
Elliada
Elliada
07 июля в 19:45
Ему плевать на давление, его внимание сосредоточено на зарплате
Сп62
Сп62
07 июля в 19:04
Справится с давлением... Да он сам кого угодно задавит.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
07 июля в 18:01
Потому что он как тот чувак из видео про заминированный тапок.
mars6791
mars6791
07 июля в 17:42
По мнению многих игроков о результатах Черчесова, складываются мнение, что сами они тоже не очень представляют , что такое современный футбол.
протон1
протон1
07 июля в 17:21
видно видно. по его поведению наплеватеском отношении ко всей стране. любой уважающий себя человек снял бы погоны и сдал орден
xysan_8181
xysan_8181
07 июля в 16:06
Ещё один умный чабан нарисовался.без тебя решат что,с тараканом делать.
alexamit
alexamit
07 июля в 15:42
На Черчесова как ни дави,а кроме 62а ничего не выдавишь!
Василий 50
Василий 50
07 июля в 15:36
Да он просто неадекватен
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 15:35
За 2.5 млн евро - Черчесов с чем угодно и с кем угодно справится)
1-я конная
1-я конная
07 июля в 15:34
С артериальным? Пусть валит со сборной и дальше справляется с давлением
Остапчук 67
Остапчук 67
07 июля в 15:30
Пресс-конференция показала, что это не так.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 15:26
Давление общественности ощущается не так сильно, как страх потерять 2,5 миллиона евро в год. Поэтому сам и не уходит, чтобы компенсации за полгода не лишиться.
Rattlehead
Rattlehead
07 июля в 15:22
Давление ощущается тогда, когда есть чувство ответственности. У Чабана его и близко нет, ровно как и у большей части игроков сборной. А разговоры про какой-то там успех 3 года назад, заключающийся в выходе из слабой группы и отскоке в 1/8, просто надоели.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 15:17
Он сам с собой не может справиться !!!
А ещё он доказал это на своей позорной пресс-комференции !!! И очень стало обидно ,грустно и досадно, что это всё наш футбол ⚽ !!!
112910415
112910415
07 июля в 15:16
и с давлением, и с несварением желудка он справится !
наши пенсионеры самые крепкие в мире !
итак, ждём решения
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 15:14
Ну какое у него там давление??? Давление у болельщиков после такого позора , а у Стасика и давление , и пульс в полном порядке.....зарплата хорошо лечит мужичка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 июля в 15:11, ред.
Лукавит кавказец. Один удачный и один неудачный турниры? А провалы на Лиге Конференций и Лиге Наций не в счёт? Рейтинг сборной красноречиво говорит о тренере в том числе.
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