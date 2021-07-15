Уремович: «У нас много ошибок. Каждый момент „Спартака“ заканчивался голом»

Защитник «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:4) в рамках Кубка Париматч Премьер.

Игра в первом тайме была ровная. И у нас, и у них были моменты. Во втором тайме «Спартак» забил три быстрых гола, поэтому такой итоговый счёт. Конечно, всегда тяжело проигрывать. Для нас каждое поражение тяжёлое, но надо справляться. У команды много ошибок, надо их исправлять. Чемпионат очень близко, поэтому надо лучше подготовиться к первой игре.

Не знаю, почему команда развалилась после второго гола. Иногда бывает такое, что всё идёт в игре. Вот в эти 7-8 минут у «Спартака» всё шло, где-то повезло. Каждый момент, каждый удар заканчивался голом. Конечно, я могу только похвалить соперника, сегодня они были лучше.

Сто процентов, это поражение разозлит и мобилизует команду. Игра «Рубина» будет лучше.