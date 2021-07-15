ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеКубок Париматч Премьер 2021

Уремович: «У нас много ошибок. Каждый момент „Спартака“ заканчивался голом»

15 июля 2021, 02:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал поражение от «Спартака» (0:4) в рамках Кубка Париматч Премьер.

Игра в первом тайме была ровная. И у нас, и у них были моменты. Во втором тайме «Спартак» забил три быстрых гола, поэтому такой итоговый счёт. Конечно, всегда тяжело проигрывать. Для нас каждое поражение тяжёлое, но надо справляться. У команды много ошибок, надо их исправлять. Чемпионат очень близко, поэтому надо лучше подготовиться к первой игре.

Не знаю, почему команда развалилась после второго гола. Иногда бывает такое, что всё идёт в игре. Вот в эти 7-8 минут у «Спартака» всё шло, где-то повезло. Каждый момент, каждый удар заканчивался голом. Конечно, я могу только похвалить соперника, сегодня они были лучше.

Сто процентов, это поражение разозлит и мобилизует команду. Игра «Рубина» будет лучше.

Все новости
Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»
Сегодня, 01:39 Комментарии0
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 07:25
А кто-то о чемпионстве заикался....
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 03:08
Надо поработать над ошибками, Леонид сделает правильные выводы.
Gahi
Gahi
15 июля в 02:42
Значит ещё есть время, чтобы проанализировать свою игру и вместе с тренером постараться исправить эти ошибки особенно во втором тайме.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100