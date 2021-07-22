«Спасибо, что вы в меня верите». Кунц — о слухах про сборную России

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22 июля 2021, 17:25

Главный тренер олимпийской сборной Германии после поражения от сборной Бразилии (2:4) в стартовом матче Олимпиады ответил на вопрос о его возможном назначении на пост главного тренера сборной России.

Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется). Но я сейчас нахожусь в команде на Играх в Токио. Олимпиада в разгаре, идут соревнования. В последние недели и месяцы я думал только об этом. А когда все закончится, я вам отвечу, правда ли то, о чем вы меня спросили.