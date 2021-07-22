«Спасибо, что вы в меня верите». Кунц — о слухах про сборную России

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц после поражения от сборной Бразилии (2:4) в стартовом матче Олимпиады ответил на вопрос о его возможном назначении на пост главного тренера сборной России.
Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется). Но я сейчас нахожусь в команде на Играх в Токио. Олимпиада в разгаре, идут соревнования. В последние недели и месяцы я думал только об этом. А когда все закончится, я вам отвечу, правда ли то, о чем вы меня спросили.
Ранее сообщалось, что в РФС выделили трёх претендентов на должность тренера сборной России.
Вот такие мы и есть на самом деле, верим чужим, и не верим своим...
Правда, радует, что не все и не всегда так верят...
По поводу решения РФС, о кандидате №1 - главный тренер сборной России.
На мой взгляд, сам кандидат №1, дал довольно убедительный ответ, хотя и не красноречивый...:
Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется).
Ключевое в этом ответе: смеётся!
И действительно, смешно ведь, хотя ещё более, грустно и печально, когда наблюдаешь, за тем, как происходит выбор главного тренера. И о чём можно ещё говорить, если кандидату №1, иностранному тренеру, даже самому смешно от происходящего...!!!
Вот такие мы и есть на самом деле, верим чужим, и не верим своим...
Правда, радует, что не все и не всегда так верят...
По поводу решения РФС, о кандидате №1 - главный тренер сборной России.
На мой взгляд, сам кандидат №1, дал довольно убедительный ответ, хотя и не красноречивый...:
Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется).
Ключевое в этом ответе: смеётся!
И действительно, смешно ведь, хотя ещё более, грустно и печально, когда наблюдаешь, за тем, как происходит выбор главного тренера. И о чём можно ещё говорить, если кандидату №1, иностранному тренеру, даже самому смешно от происходящего...!!!