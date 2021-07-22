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«Спасибо, что вы в меня верите». Кунц — о слухах про сборную России

22 июля 2021, 17:25

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц после поражения от сборной Бразилии (2:4) в стартовом матче Олимпиады ответил на вопрос о его возможном назначении на пост главного тренера сборной России.

Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется). Но я сейчас нахожусь в команде на Играх в Токио. Олимпиада в разгаре, идут соревнования. В последние недели и месяцы я думал только об этом. А когда все закончится, я вам отвечу, правда ли то, о чем вы меня спросили.

Ранее сообщалось, что в РФС выделили трёх претендентов на должность тренера сборной России.

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Все комментарии
zamsb
zamsb ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:10
И все же Карпин
RamonCSKA
RamonCSKA ответ zamsb (раскрыть)
вчера в 18:02
Из 77 конфету никто не сделает, просто возможно сборная хотя бы будет тактически иметь шансы против сильных команд, черчесов играет практически без шансов на успех с любой более менее сильной сборной
zamsb
zamsb ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 16:42
Это лишний раз подтверждает, что нет у Кунца способностей сделать из "77 конфету". Ну и зачем он нам тогда?
karnager
karnager ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 07:31, ред.
я добавлю : он увидит 33-летнего Дзюбу, который тырит мелочь в шкафчиках, попутно теребоня своего бычка
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 01:09
да нафик нужен этот трениришка
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
22 июля в 21:56
Дзюба после первой тренировки скажет немцу:-Ты тренеришка никакой,чемодан ,вокзал,Берлин и сам начне тренировать всех
Константин Белых
Константин Белых ответ RamonCSKA (раскрыть)
22 июля в 21:35
Тедеско работал с не самыми хреновыми легами (Ларссон Крал Промес и Жиго). А когда у тя прости хоспаде Сафонов Семенов и Дзюба с огромным самомнением-тут уже условия несколько хуже..
pomor45
pomor45
22 июля в 21:27
В переводе с европейского сие означает: "Ишь, губу раскатали."
mars6791
mars6791
22 июля в 21:18
Видно какой то главняк в РФС или минспорте гнет за Кунца, что теперь все ждут , когда он освободится после Олимпиады, и все равно , что время уходит перед Хорватией в ноль, я хочу Кунца и все.
Я думаю Кунц в результате откажется.
mars6791
mars6791
22 июля в 21:07
Перейти с гл. тренера сборной Германии-молод., на сб. России - это наверное , как пересесть с любого Мерседеса за руль ГАЗ-24 (да простят меня владельцы ГАЗ-24 за сравнение). Как тебе такое Илон Маск!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ zamsb (раскрыть)
22 июля в 21:06
Там даже молодых ведущих игроков не всех далеко отпустили на Олимпиаду, так что там даже не его молодёжная команда
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Константин Белых (раскрыть)
22 июля в 21:05
Тедеско и шварц работали норм
Он хотя бы будет независимо от связей агентов, клубных или личных предпочтений набирать состав
zamsb
zamsb
22 июля в 20:27
Посмотрел игру Бразилия-Германия на Олимпиаде в Токио и честно говоря игра немцев под руководством Кунца не впечатлила, от слова "вообще". Ну и за чем "козе боян, когда есть аккордеон"?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 19:52
А Северный поток -2 Германия могла бы и бесплатно прислать нам Лёва ! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 19:49
Если смотреть на счёт в матче Бразилия -Германия ,то я предлагаю вернуть Черчесова ! ))))))))))))
Caniggia
Caniggia
22 июля в 19:21
То есть, ждать нам ещё 2 недели, когда назначат главного тренера?
Garrincha58
Garrincha58
22 июля в 19:08
да верните уже обратно Черчесова пусть начнёт всё сначала, муж и жена тоже часто разводятся и опять сходятся
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
22 июля в 18:26
Союзник противников
Союзник противников
22 июля в 18:26
Как в фильме "Кукушка" : "Пшёл ты"!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 июля в 18:25
Поржал и всплакнул увидев эту физию)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 июля в 18:22
Ну данную обстановку лучше прокомментирует бывший тренер сборной России:
Владимир 77
Владимир 77
22 июля в 18:19, ред.
"Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется.долго-долго смеется) Но,я не буду тренировать Жиркова с Дзюбой,хотя и умею работать с молодежью"
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 18:18
«Спасибо, что вы в меня верите». Кунц — о слухах про сборную России

Вот такие мы и есть на самом деле, верим чужим, и не верим своим...
Правда, радует, что не все и не всегда так верят...

По поводу решения РФС, о кандидате №1 - главный тренер сборной России.
На мой взгляд, сам кандидат №1, дал довольно убедительный ответ, хотя и не красноречивый...:

Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется).

Ключевое в этом ответе: смеётся!

И действительно, смешно ведь, хотя ещё более, грустно и печально, когда наблюдаешь, за тем, как происходит выбор главного тренера. И о чём можно ещё говорить, если кандидату №1, иностранному тренеру, даже самому смешно от происходящего...!!!
Absinthe5
Absinthe5
22 июля в 18:17
РФС готов уже назначить любого ,лишь бы не того, кого требуют болельщики
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 18:11
Нет желающих возглавить сб. России.
За адекватность
За адекватность
22 июля в 18:11, ред.
"А когда все закончится, я вам отвечу, правда ли то, о чем вы меня спросили." Ай молодца...
Ислам0926
Ислам0926
22 июля в 18:02
После провала на олимпиаде метнется скорее всего потому что уволят
112910415
112910415
22 июля в 18:00
кандидат на паузе
Константин Белых
Константин Белых
22 июля в 17:59
Нужно быть идиотами чтобы звать немца тренера из сб Германии.Это вообще разные кардинально менталитеты и отношение к делу. Он вообще охренеет от того что у нас тут творится. Там он всю карьеру работал с мотивированными молодыми немцами с запредельной конкуренцией. Здесь ему тут покажут строго ограниченное количество ожиревших миллионеров и 33 летнего Дзюбу и скажут-штурмуй ЧМ в Катаре)). Он пальцем у виска покрутит и газанет обратно в аэропорт попутно страшно матерясь..
протон1
протон1
22 июля в 17:55
да пусть тренирует свою молодежку. ставьте кбб вот и всё!!
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