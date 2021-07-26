ПСЖ ещё не делал официальных предложений по трансферу Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в ПСЖ.
Как сообщается, парижане заинтересованы в переходе Погба, однако ещё не делали официальных предложений по трансферу футболиста. ПСЖ намерен отправить запрос «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Манчестер Юнайтед».
П.С. Совсем забыл об Икарди, Паредесе, Сарабию и прочих, которых будут продавать, увеличивая доход и уменьшая ЗП ведомость.
П.С. Совсем забыл об Икарди, Паредесе, Сарабию и прочих, которых будут продавать, увеличивая доход и уменьшая ЗП ведомость.