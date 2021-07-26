ПСЖ ещё не делал официальных предложений по трансферу Погба

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26 июля 2021, 19:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в ПСЖ .

Как сообщается, парижане заинтересованы в переходе Погба, однако ещё не делали официальных предложений по трансферу футболиста. ПСЖ намерен отправить запрос «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.

Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Манчестер Юнайтед».