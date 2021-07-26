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ПСЖ ещё не делал официальных предложений по трансферу Погба

26 июля 2021, 19:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в ПСЖ.

Как сообщается, парижане заинтересованы в переходе Погба, однако ещё не делали официальных предложений по трансферу футболиста. ПСЖ намерен отправить запрос «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.

Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Hitmans Manager
Hitmans Manager ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 14:38
Мбаппе продавать ПСЖ сейчас не желательно если они решили боротся в следующем году за лигу чемпионов, а вот от шлака избавится им стоит, посмотрим ещё время до конца трансферного окна есть!
Nazi
Nazi ответ Hitmans Manager (раскрыть)
вчера в 13:48
Да, может и так, может прикупят левого защитника. На этом все. В итоге, если все получится будем иметь 160 лямов. Норм вроде ведь правда? А если еще и Мбаппе продадут, так вообще в плюс выйдут. Так что рано их наказывать.

П.С. Совсем забыл об Икарди, Паредесе, Сарабию и прочих, которых будут продавать, увеличивая доход и уменьшая ЗП ведомость.
протон1
протон1
26 июля в 22:24
Вот это будет составище у ПСЖ...
Hitmans Manager
Hitmans Manager ответ Nazi (раскрыть)
26 июля в 22:11
На Погба они не остановятся!
Nazi
Nazi ответ Hitmans Manager (раскрыть)
26 июля в 22:06
За что их наказывать то? :) За 3 свободных агента и Хакими за 60 лимонов? Даже если подпишут Погба, трансферная кампания выйдет 120 лимонов. Так объясните за что их наказывать?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 июля в 21:14
Наверное ещё надо подумать!
Hitmans Manager
Hitmans Manager
26 июля в 20:19
Ну и где эта марионетки чиферинка которому проплачено? Где фэйр плей к этим парижанам? Сомневаюсь что их даже накажут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 июля в 19:37
Хочется, но подешевле бы...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 июля в 19:31
Ещё успеют.
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