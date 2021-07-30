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«Манчестер Юнайтед» просит за Погба 50 млн евро

вчера, 09:47

Как сообщает The Athletic, ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Утверждается, что французский клуб находится в постоянном контакте с агентом игрока.

МЮ же хочет выручить с продажи хавбека не менее 50 млн евро. Конкретных предложений пока не поступало, так как ПСЖ сперва нужно продать кого-то из своих игроков, чтобы выручить средства на трансфер Погба.

Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:53
Ну ПСЖ предложит 30 миллионов и сойдутся. МЮ прогадал возвращая его обратно. Да и Поль поверил в себя после ценника в 105 миллионов, и стал средним игроком.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:30
Клуб хочет 50 млн.
Да кто же их даст? Погба без шумихи и рекламы столько стоитб не может..
Его впарили. МЮ за 100 млн, , ношли 8, но теперь таких нет... Может, найдут?
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 13:41
Как перешел к нам, гораздо больше новостей о его цене/зарплате/прическе/продаже, чем о спортивных достижениях, поэтому раз, ну два раза в год мы так восхищаемся его действиями, но в целом крайне провальный трансфер, лидером он не стал, позицию не закрыл, пора прощаться.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 11:23
Да никто не купит ,в следующем году Юве бесплатно заберёт
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:40
Вполне адекватный ценник.
David Young
David Young
вчера в 10:38
За такую цену продать более чем реально, наверняка скоро предложения от различных клубов последуют. Думаю что Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид являются наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры для Поля.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:36
Было 150 стало 50.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:20
Он того стоит!
1bear
1bear
вчера в 10:05
просят 50,могут отдать и дешевле
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:50
Что-то не выстраивается очередь за Погба...
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