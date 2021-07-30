«Манчестер Юнайтед» просит за Погба 50 млн евро

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вчера, 09:47

Как сообщает The Athletic, ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

Утверждается, что французский клуб находится в постоянном контакте с агентом игрока.

МЮ же хочет выручить с продажи хавбека не менее 50 млн евро. Конкретных предложений пока не поступало, так как ПСЖ сперва нужно продать кого-то из своих игроков, чтобы выручить средства на трансфер Погба.

Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Ман Юнайтед».