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Селюк — о Захаряне в «Барселоне»: «Это всё сказки про белого бычка»

14 сентября 2021, 14:01

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Барселону».

Это всё сказки про белого бычка. Когда «Барселона» кем-то интересуется, они об этом не рассуждают, они сразу делают. Я в эту информацию не верю. «Барселоне» сейчас не до Захаряна. Хёнесс говорит, что в Германии нынешняя «Барселона» обанкротилась бы. Так что говорить про Захаряна с прицелом на какой-то год — такое себе. Еще недавно сватали туда Пиняева. По этим новостям возникает ощущение, что «Барселона» только и смотрит на российский рынок.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
14 сентября в 17:09
Селюк не любит сказки про "белого бычка", он больше предпочитает сказки про "чёрного бычка".
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 сентября в 16:36
Российский рынок - наверное одно из последних мест, которое может представлять интерес для скаутов "Барселоны". Если их даже Головин не впечатлил, то что можно говорить про какого-то Захаряна.
sir_Alex
sir_Alex
14 сентября в 16:21
Точно, из области фантастики.
memphis
memphis
14 сентября в 15:42
Был бы зулус, пел бы по другому
Cat01
Cat01
14 сентября в 14:44
А что надо попробовать в игре
Legend 6
Legend 6 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
14 сентября в 14:33
Благо в академии есть из кого выбрать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 14:33
Не знал, что в словарном запасе Селюка еще осталось слово "белый", хоть и по отношению к бычку. Но по большому счету он прав, тем более подобные мнимые интересы могут сыграть злую службу с неокрепшим мировоззрением молодых футболистов. В общем, как бы не зазвездились.
STVA 1
STVA 1 ответ mihaluch (раскрыть)
14 сентября в 14:31
И не только Барса))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 14:30
Барсе нужно смотреть на свою академию.
Месси сожрал все деньги на годы вперёд.
Клубу предстоит очень тяжело поработать.
mihaluch
mihaluch
14 сентября в 14:19
Барселона не смотрит на российский рынок он ей на фиг не нужен.
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 14:02
вот и 62одемон вылез))
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