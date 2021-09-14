Селюк — о Захаряне в «Барселоне»: «Это всё сказки про белого бычка»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Динамо» в «Барселону».

Это всё сказки про белого бычка. Когда «Барселона» кем-то интересуется, они об этом не рассуждают, они сразу делают. Я в эту информацию не верю. «Барселоне» сейчас не до Захаряна. Хёнесс говорит, что в Германии нынешняя «Барселона» обанкротилась бы. Так что говорить про Захаряна с прицелом на какой-то год — такое себе. Еще недавно сватали туда Пиняева. По этим новостям возникает ощущение, что «Барселона» только и смотрит на российский рынок.