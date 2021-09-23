«Наполи» — лидер, «Ювентус» впервые побеждает. Итоги 5-го тура Серии А

Завершились все матчи 5-го тура чемпионата Италии.
«Болонья» — «Дженоа» 2:2
Голы: Хики Аарон 49, Арнаутович Марко 85 (пенальти) — Дестро Маттиа 55, Кришито Доменико 89 (пенальти)
«Аталанта» — «Сассуоло» 2:1
Голы: Госенс Робин 3, Дзаппакоста Давиде 37 — Берарди Доменико 44
«Фиорентина» — «Интер» 1:3
Голы: Соттил Риккардо 23 — Дармиан Маттео 52, Джеко Эдин 55, Перишич Иван 87
«Салернитана» — «Верона» 2:2
Голы: Гондо Седрик 45+2, Кулибали Мамаду 76 — Калинич Никола 7, Калинич Никола 29
«Специа» — «Ювентус» 2:3
Голы: Гьяси Эмануэль 33, Антисте Янис 49 — Кин Моизе 28, Кьеза Федерико 66, де Лигт Матийс 72
«Кальяри» — «Эмполи» 0:2
Голы: Ди Франческо Федерико 29, Штулац Лео 69
«Милан» — «Венеция» 2:0
Голы: Диас Браим 68, Эрнандес Тео 82
«Сампдория» — «Наполи» 0:4
Голы: Осимхен Виктор 10, Руис Фабиан 39, Осимхен Виктор 50, Зелински Петр 59
«Торино» — «Лацио» 1:1
Голы: Пьяца Марко 76 — Иммобиле Чиро 90+1 (пенальти)
«Рома» — «Удинезе» 1:0
Гол: Абрахам Тэмми 36
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.