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«Наполи» — лидер, «Ювентус» впервые побеждает. Итоги 5-го тура Серии А

23 сентября 2021, 23:58

Завершились все матчи 5-го тура чемпионата Италии.

«Болонья» — «Дженоа» 2:2
Голы: Хики Аарон 49, Арнаутович Марко 85 (пенальти) — Дестро Маттиа 55, Кришито Доменико 89 (пенальти)

«Аталанта» — «Сассуоло» 2:1
Голы: Госенс Робин 3, Дзаппакоста Давиде 37 — Берарди Доменико 44

«Фиорентина» — «Интер» 1:3
Голы: Соттил Риккардо 23 — Дармиан Маттео 52, Джеко Эдин 55, Перишич Иван 87

«Салернитана» — «Верона» 2:2
Голы: Гондо Седрик 45+2, Кулибали Мамаду 76 — Калинич Никола 7, Калинич Никола 29

«Специа» — «Ювентус» 2:3
Голы: Гьяси Эмануэль 33, Антисте Янис 49 — Кин Моизе 28, Кьеза Федерико 66, де Лигт Матийс 72

«Кальяри» — «Эмполи» 0:2
Голы: Ди Франческо Федерико 29, Штулац Лео 69

«Милан» — «Венеция» 2:0
Голы: Диас Браим 68, Эрнандес Тео 82

«Сампдория» — «Наполи» 0:4
Голы: Осимхен Виктор 10, Руис Фабиан 39, Осимхен Виктор 50, Зелински Петр 59

«Торино» — «Лацио» 1:1
Голы: Пьяца Марко 76 — Иммобиле Чиро 90+1 (пенальти)

«Рома» — «Удинезе» 1:0
Гол: Абрахам Тэмми 36

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
24 сентября в 08:18
Юве и Барселона уже не удивляют.
КЭТиК
КЭТиК
24 сентября в 07:49
Ну вот , Ювентус уже не стоит на вылет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 сентября в 07:22
Ювентус с победой!
3bvff4zfavv8
3bvff4zfavv8
24 сентября в 06:25
Неаполь в полном поряде
Wolf77785
Wolf77785
24 сентября в 02:46
Обидно, что Юве поздно, сейчас после ухода балласта наберут форму и будет сложнее.
1bear
1bear
24 сентября в 01:59
Наполи идёт на рекорд - очень круто начали !!!
протон
протон
24 сентября в 00:34
А вы думаете мы без Роналду не сможем победить!??
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
24 сентября в 00:08
Вот, доброго человека за версту видно)
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 00:05
Юве поздравляю !!!)))
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