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Дивеев: «Надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу»

27 сентября 2021, 11:20
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода». Сегодня Дивеев отмечает свой 22-й день рождения.

Нам важно подкрепить хорошие результаты в прошедших матчах очередной победой. Но будет непросто, мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложным соперником. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!

В матче против «Нижнего Новгорода» сможет сыграть основной полузащитник ЦСКА, который получил повреждение в игре со «Спартаком».

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Все комментарии
протон
протон
27 сентября в 17:59
Бейтесь, ребята. Победа нужна.
SHMEL
SHMEL
27 сентября в 14:48
С Днём рождения, Игорь! Надеюсь победу отпразднует вся красно-синяя братия!
Конь 666
Конь 666
27 сентября в 13:42
А мы то как надеемся!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 сентября в 12:28
Сочи и Рубин промахнулись, есть шанс вырваться вперёд, нужно набирать три очка.
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 12:19
А Сашка Кержаков очень хочет испортить настроение Дивееву в его ДР!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 12:01
Надо признать , НН выдал просто более чем неожиданный старт. Когда Кержакова назначили , шуму много было, шумели в основном скептики. А Саня с командой выдали такой старт , что многим пришлось либо лишиться очков , либо поделиться.
А если учесть , что матч для НН - домашний, то армейцам явно придется нелегко.
Ждем вечера и болеем за своих.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 сентября в 11:50
"...день рожденья, грустный праздник...".... дай Бог, чтобы такого не было...:))) .... Добра.... очень тебя ждут на "базе".....не хватает тебя...
Вoлхв
Вoлхв
27 сентября в 11:44
Многие надеются, что ты его себе не омрачишь...
ЮЗИК
ЮЗИК
27 сентября в 11:42
Будет хороший подарок
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 11:39
Посмотрим , какое ДР получится.
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 11:31
НЕ смешите,превознося соперника.Лучше сами выдайте необходимый оптимум для победы-и с чистой совестью за праздничный стол.Тогда и скажем :С днём рождения.Не спартачьте...
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 11:28
Нижний Новгород постарается испортить праздник.
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