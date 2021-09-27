Дивеев: «Надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода». Сегодня Дивеев отмечает свой 22-й день рождения.
Нам важно подкрепить хорошие результаты в прошедших матчах очередной победой. Но будет непросто, мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложным соперником. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!
В матче против «Нижнего Новгорода» сможет сыграть основной полузащитник ЦСКА, который получил повреждение в игре со «Спартаком».
А если учесть , что матч для НН - домашний, то армейцам явно придется нелегко.
Ждем вечера и болеем за своих.
Всем здоровья.
А если учесть , что матч для НН - домашний, то армейцам явно придется нелегко.
Ждем вечера и болеем за своих.
Всем здоровья.