Дивеев: «Надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу»

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27 сентября 2021, 11:20

Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода». Сегодня Дивеев отмечает свой 22-й день рождения.

Нам важно подкрепить хорошие результаты в прошедших матчах очередной победой. Но будет непросто, мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложным соперником. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!