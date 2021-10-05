ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2021/2022

Кассано: «У Почеттино в ПСЖ будет короткая жизнь»

вчера, 10:12

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано считает, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может лишиться работы в ближайшее время.

У Почеттино в ПСЖ будет короткая жизнь. Ходят разные слухи. Маурисио — отличный человек, даже слишком хороший, однако тренер с него не очень. Они ни минуты на тренировках не занимаются тактикой. Почеттино постоянно спрашивает советы у игроков, как ему ставить игру. С трудом могу в это поверить. Он никогда не тренировал чемпионов, поэтому теперь ему очень трудно проводить матчи. Зидан уже сидит на чемоданах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:01
Думаю что скоро Почетино уволят, так как он не справляется со звездами. нужен твердый решительный мастит
протон
протон
вчера в 23:01
Скоро Николич освободится
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:01
Кассано откуда известно?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:14
С приходом гнома возможно
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
вчера в 11:00
Не короче, чем у Касано-болтуна в Реале😂😂😂
112910415
112910415
вчера в 10:55
нервная работа ... пора уже отдохнуть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 10:47
Почеттино подошел бы барсе
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:34
Надо держать марку.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:30
Тяжело со звёздами работать
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:27
Америки не открыл!Звезды сожрут его
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:14
По ходу увидим...
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