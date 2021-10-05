Кассано: «У Почеттино в ПСЖ будет короткая жизнь»

Бывший итальянский футболист считает, что главный тренер ПСЖ может лишиться работы в ближайшее время.

У Почеттино в ПСЖ будет короткая жизнь. Ходят разные слухи. Маурисио — отличный человек, даже слишком хороший, однако тренер с него не очень. Они ни минуты на тренировках не занимаются тактикой. Почеттино постоянно спрашивает советы у игроков, как ему ставить игру. С трудом могу в это поверить. Он никогда не тренировал чемпионов, поэтому теперь ему очень трудно проводить матчи. Зидан уже сидит на чемоданах.