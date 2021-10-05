В Бразилии игрок избил арбитра. Рефери потерял сознание на поле

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вчера, 23:47

Скандал произошёл во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул между командами «СК Сан-Паулу» и «Гуарани», который состоялся вчера.

Футболист «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро остался недоволен тем, что арбитр Родриго Кривелларо​ не зафиксировал на нём нарушение правил. Рибейро начал спорить с рефери, за что получил жёлтую карточку. Игрок пришёл в ярость от такого решения и ударил судью кулаком в лицо. Когда арбитр упал на газон, Рибейро ударил его ногой. Рефери на несколько минут потерял сознание, а на поле появилась полиция, которая задержала футболиста. Арбитр Кривелларо был доставлен в ближайшую клинику, а матч закончился на 59-й минуте. Сейчас рефери здоров.

Полиция арестовала Рибейро. Теперь игроку могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство. Полиция заявила:

Арбитр Кривелларо мог умереть или получить серьезное повреждение мозга.

Momento da agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani x São Paulo pela Divisão de Acesso do Gauchão.



Imagens: FGF/TV pic.twitter.com/9ZI5uuHXiC — PELEIA FC (@peleiafc) October 5, 2021

Ранее тренер в Италии ударил судью кулаком в лицо, за что был дисквалифицирован на 5 лет.