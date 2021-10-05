В Бразилии игрок избил арбитра. Рефери потерял сознание на поле

Скандал произошёл во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул между командами «СК Сан-Паулу» и «Гуарани», который состоялся вчера.
Футболист «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро остался недоволен тем, что арбитр Родриго Кривелларо не зафиксировал на нём нарушение правил. Рибейро начал спорить с рефери, за что получил жёлтую карточку. Игрок пришёл в ярость от такого решения и ударил судью кулаком в лицо. Когда арбитр упал на газон, Рибейро ударил его ногой. Рефери на несколько минут потерял сознание, а на поле появилась полиция, которая задержала футболиста. Арбитр Кривелларо был доставлен в ближайшую клинику, а матч закончился на 59-й минуте. Сейчас рефери здоров.
Полиция арестовала Рибейро. Теперь игроку могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство. Полиция заявила:
Арбитр Кривелларо мог умереть или получить серьезное повреждение мозга.
Momento da agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani x São Paulo pela Divisão de Acesso do Gauchão.— PELEIA FC (@peleiafc) October 5, 2021
Imagens: FGF/TV pic.twitter.com/9ZI5uuHXiC
Ранее тренер в Италии ударил судью кулаком в лицо, за что был дисквалифицирован на 5 лет.
Нет такой "второй лиги" в этой стране.
Вторая по силе лига Бразилии это Серия В, к которой этот матч не имеет никакого отношения.
Иначе сейчас полстраны стояло бы на ушах из-за этого случая.
На самом деле это был матч Гаучо 2- второго дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Т.е. матч областного уровня, типа Рубин (Кузнецк) - Спартак (Каменка) чемпионата Пензенской области..))
Нет такой "второй лиги" в этой стране.
Вторая по силе лига Бразилии это Серия В, к которой этот матч не имеет никакого отношения.
Иначе сейчас полстраны стояло бы на ушах из-за этого случая.
На самом деле это был матч Гаучо 2- второго дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Т.е. матч областного уровня, типа Рубин (Кузнецк) - Спартак (Каменка) чемпионата Пензенской области..))