ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Бразилия. Серия B 2021

В Бразилии игрок избил арбитра. Рефери потерял сознание на поле

вчера, 23:47

Скандал произошёл во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул между командами «СК Сан-Паулу» и «Гуарани», который состоялся вчера.

Футболист «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро остался недоволен тем, что арбитр Родриго Кривелларо​ не зафиксировал на нём нарушение правил. Рибейро начал спорить с рефери, за что получил жёлтую карточку. Игрок пришёл в ярость от такого решения и ударил судью кулаком в лицо. Когда арбитр упал на газон, Рибейро ударил его ногой. Рефери на несколько минут потерял сознание, а на поле появилась полиция, которая задержала футболиста. Арбитр Кривелларо был доставлен в ближайшую клинику, а матч закончился на 59-й минуте. Сейчас рефери здоров.

Полиция арестовала Рибейро. Теперь игроку могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство. Полиция заявила:

Арбитр Кривелларо мог умереть или получить серьезное повреждение мозга.

Ранее тренер в Италии ударил судью кулаком в лицо, за что был дисквалифицирован на 5 лет.

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Перевод с gianlucadimarzio.com Фото: gianlucadimarzio.com
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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 08:09
Казанцев: На месте Кривелларо должен был быть я.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:22
Игрока точно отлучат от футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:38
Крутые ребята живут в Бразилии...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:33
Уже устаревшая новость.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:26
Надеюсь, в Бразилии будет всё по закону и суд вынесет реальный срок, в отличие от российского "самого гуманного и справедливого", а другими словами продажного и пожизненное отстранение от футбола.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:08
Быть арбитром становится опасно
4RT
4RT
сегодня в 05:08
Пацаны в деревне подрались,вот это новость!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:51, ред.
Роман, ты ли это?

Хотя арбитр с фамилией Кривелларо - это уже повод втащить ему:)

Кривелло окривело, пиковый валет.
kanuni
kanuni
сегодня в 02:32
Усыпить животное
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:00
Полнейший беспредел.
Казнить нельзя помиловать !
Запятую сами поставите !
Всем Добра и живите в мире !!!
баск
баск
сегодня в 01:47
Ну только пишите уж точнее, уважаемые, если уж писать, а то несолидно получается..
Нет такой "второй лиги" в этой стране.

Вторая по силе лига Бразилии это Серия В, к которой этот матч не имеет никакого отношения.
Иначе сейчас полстраны стояло бы на ушах из-за этого случая.

На самом деле это был матч Гаучо 2- второго дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Т.е. матч областного уровня, типа Рубин (Кузнецк) - Спартак (Каменка) чемпионата Пензенской области..))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:44
Какая дикость! Игрок явно психически неуравновешенный. Поставил этой выходкой на своей карьере крест. Судье здоровья!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:25
Ну это уж слишком,можно и срок получить.
протон
протон
сегодня в 00:03
Нельзя так делать. это не хорошо
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:02
Это криминал, к футболу это не имеет никакого отношения.
За это надо судить, от безнаказанности совсем обнаглели...
faneng
faneng
сегодня в 00:00
Собрат Широкова по разуму.
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:59, ред.
Я другой такой страны не знаю
Где так много диких обезьян.
Futurista
Futurista
вчера в 23:53
311
311
вчера в 23:51
Широков заметно потемнел!)
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