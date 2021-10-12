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Семин: «Карпин фартовый? В футболе без удачи не обойтись»

сегодня, 00:08
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу российской сборной над Словенией (2:1) в отборочном матче к ЧМ-2022 и работу Валерия Карпина:

До последних секунд заставили понервничать, но все-таки выстояли, это похвально. Молодцы, сегодня продемонстрировали отличный футбол. Пусть не все складывалось, но местами футболисты взаимодействовали отлично.

Карпин фартовый? В футболе без удачи не обойтись. Поздравляю всю сборную России и страну с таким прекрасным результатом.

Сборная России набрала 19 баллов и вышла на первое место в группе Н. Подопечные Карпина обогнали Хорватию, которая с 17-ю очками занимает вторую позицию.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:46
И Карпин вызывает симпатию, и сборная бьётся.
Показательно, что два центрдефа забили в крутом стиле.
Ну, гол Джикия вообще не обсуждается - редкий гол на таком уровне
протон
протон
сегодня в 12:46
Карпин после Черчесова это глоток свежего воздуха.
Ceгодня, кроме самоотдачи уже были видны проблески качественной игры.
И на тренерском мостике приятно смотреть на харизматичного и воспитанного человека
Палыч всё по делу сказал. Сборная сегодня действительно порадовала.
Oplot
Oplot
сегодня в 09:38
Несмотря на наше уважение к Валерию Георгиевичу,у него до сих пор нету какого нибудь кубка в тренерской карьере,хотя тренирует он приличное количество лет.До Черчесова конечно не дотягивает,нету того тотального доминирования и бескомпромисной агрессии команды.Все таки Черчесов легендарный тренер отечественного футбола.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:59
Каким бы фартовым Карпин не был, но без мастерства и старания, как тренерского штаба, так и команды, ни какой фарт не поможет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:46
Может это не фарт, а тренерский гений.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:13
На этом этапе главное победа с фартом или без.
Землянин
Землянин
сегодня в 06:56
Везёт сильнейшему и тому кто везёт 🤗
112910415
112910415
сегодня в 06:05
хотя бы фарт в устойчивом наличии !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:04
Я тоже это заметил, нам стало часто фартить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:36
У нас весь футбол только на удаче и держится!
beefs
beefs
сегодня в 01:49
самое обидное что фарт может закончиться в матче с хорватами...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Смотрели матч? Когда делали результат - играли, когда сохраняли то пасли овец
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:12
А игры нет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:10
Фарт может закончиться
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