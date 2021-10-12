Семин: «Карпин фартовый? В футболе без удачи не обойтись»

Экс-наставник московского «Локомотива» прокомментировал победу российской сборной над Словенией (2:1) в отборочном матче к ЧМ -2022 и работу :

До последних секунд заставили понервничать, но все-таки выстояли, это похвально. Молодцы, сегодня продемонстрировали отличный футбол. Пусть не все складывалось, но местами футболисты взаимодействовали отлично.

Карпин фартовый? В футболе без удачи не обойтись. Поздравляю всю сборную России и страну с таким прекрасным результатом.