Семин: «Карпин фартовый? В футболе без удачи не обойтись»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу российской сборной над Словенией (2:1) в отборочном матче к ЧМ-2022 и работу Валерия Карпина:
До последних секунд заставили понервничать, но все-таки выстояли, это похвально. Молодцы, сегодня продемонстрировали отличный футбол. Пусть не все складывалось, но местами футболисты взаимодействовали отлично.
Карпин фартовый? В футболе без удачи не обойтись. Поздравляю всю сборную России и страну с таким прекрасным результатом.
Сборная России набрала 19 баллов и вышла на первое место в группе Н. Подопечные Карпина обогнали Хорватию, которая с 17-ю очками занимает вторую позицию.
Показательно, что два центрдефа забили в крутом стиле.
Ну, гол Джикия вообще не обсуждается - редкий гол на таком уровне
Показательно, что два центрдефа забили в крутом стиле.
Ну, гол Джикия вообще не обсуждается - редкий гол на таком уровне
Ceгодня, кроме самоотдачи уже были видны проблески качественной игры.
И на тренерском мостике приятно смотреть на харизматичного и воспитанного человека
Палыч всё по делу сказал. Сборная сегодня действительно порадовала.
Ceгодня, кроме самоотдачи уже были видны проблески качественной игры.
И на тренерском мостике приятно смотреть на харизматичного и воспитанного человека
Палыч всё по делу сказал. Сборная сегодня действительно порадовала.