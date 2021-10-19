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Рангник: «Надо покупать молодых игроков, чтобы они росли в цене»

вчера, 13:51

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник подвел промежуточные итоги своей работы в столичном клубе.

Сейчас из четырех недель в месяце две я нахожусь в Москве. На первом этапе я увидел, что в «Локо» нет отдела скаутинга. Я был в шоке. Мы сразу же это поменяли. Мы вместе с моей правой рукой Томасом Цорном решили, что создадим отдел скаутинга, куда вошел и Александр Меркель. До той поры все полагались во время трансферов на советы и предложения знакомых. Но мы создали свой отдел.

Мы начали искать игроков, которые подходят по стилю. Мы нашли шестерых — Марадишвили, Тикнизяна и 4 иностранцев. Все ребята молодые. Трансферы были согласованы с Александром Плутником. Надо покупать молодых игроков, чтобы они росли в цене и потом переезжали в топ-чемпионаты.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 08:00
В нашем футболе это не работает.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:42
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:31
- Вы куда?
- В Локо....расти в цене...
протон
протон
вчера в 20:34
Да уж, если руководители российских клубов полагаются на советы знакомых при выборе игроков, то неудивительно, что РПЛ уплывает на дно. Похоже, проблема действительно в бездарном менеджменте.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:56
Дааа...бизнес и ничего личного
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:21
Двух лавочников уже купили у ЦСКА за 12 млн.евро......
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 16:40
Что-то мне подсказывает, что этот гастарбайтер на долго в Локо не задержится...
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:27
Тратит зряплату и командировочные на семью. Гастарбайтер-вахтовик.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:24
"...Надо покупать молодых игроков, чтобы они росли в цене и потом переезжали в топ-чемпионаты."
-----------------
Из этих слов следует, что Рангник не думает о спортивной вершине Локо. Его цель купить подешевле, продать подороже. Одним словом, только бизнес и ни какого спорта.
cska1948
cska1948
вчера в 16:20
"Сейчас из четырех недель в месяце две я нахожусь в Москве..."
-----------------
А остальные две недели ГДЕ, если ты работник московского Локомотива?
particular
particular
вчера в 15:20
Про скаутинг, правую руку, покупки игроков, рост цен и переезды - блестяще. Осталось только дождаться, когда всё это вытолкнет Локо на вершину еврофутбола :))
Или главное - разворотить и начать, а разгребать пусть потом будут другие...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:16
Плутники и "простаки".
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:40, ред.
Да только надо начинать с академии Локомотива, а насчёт скаутинг отдела это очень правильное решение. А то уж больно дорого обходятся игроки купленные или проданные через агентские фирмы. Вообще-то мысли и действия которые сейчас начинает воплощать, все у Рангника очень правильные. Футбол становится совсем другим и подходы к развитию должны быть совсем другого характера. Клуб должен быть как предприятие которое производит товар и как рекламу своего товара становится команда которая показывает свой товар лицом, и если этот товар заслуживает внимания и будет добиваться успехов на рекламной площадке, т.е на поле, то соответственно он будет иметь спрос как внутри страны так и на международных площадках. Футбол это бизнес, и надо быть успешным в этом бизнесе, чего и добивается Рангник ! Сейчас только начинается строительство новых бизнес проектов во всем мире 🌍 и один из них Ред Булл, который начал покупать много футбольных клубов по всему миру и этот бред успешен и в Формуле 1, и это показатель успешности такого подхода. Я думаю это будущее всего футбольного хозяйства. А вот банкроты Барселоны и им подобные, скоро тоже что-то подобное должны предпринимать, или с такими долгами рано или поздно всё равно станут банкротами. Как-то так. Это моё субъективное мнение и, пожалуйста, спорить ни с кем не собираюсь. Спасибо за понимание. А Локо и Рангнику желаю только Успехов и Удачи ! Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:38
Свою академию надо развивать.
112910415
112910415
вчера в 14:31
слова понятные
дальше посмотрим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:30
Говорит вроде по делу. Что будет на практике неизвестно...
dеigandre
dеigandre ответ 311 (раскрыть)
вчера в 14:24
Они россияне, как бы
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:20
Ему надо-бы с юношескими командами работать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:17
И начнется купи продай!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:13
Растить своих и покупать молодых - вот правильная стратегия.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:12
А своих растить?((( Неее((
shlomo
shlomo
вчера в 14:11
Да уж...кроме бизнеса ничего нового не придумали....
311
311
вчера в 14:00
Мы нашли шестерых — Марадишвили, Тикнизяна и 4 иностранцев.
То есть армянин и грузин не иностранцы?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:58
Да надо!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:57
Цена цена....продавать А когда же команды будите делать , которые могут быть конкурентноспособными в Европе...???
А так купи -продай.....и больше ни чего для болельщиков и престижа клубов
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:53
Рангнику надо было в Аякс идти.
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