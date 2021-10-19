Рангник: «Надо покупать молодых игроков, чтобы они росли в цене»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию подвел промежуточные итоги своей работы в столичном клубе.

Сейчас из четырех недель в месяце две я нахожусь в Москве. На первом этапе я увидел, что в «Локо» нет отдела скаутинга. Я был в шоке. Мы сразу же это поменяли. Мы вместе с моей правой рукой Томасом Цорном решили, что создадим отдел скаутинга, куда вошел и Александр Меркель. До той поры все полагались во время трансферов на советы и предложения знакомых. Но мы создали свой отдел.

Мы начали искать игроков, которые подходят по стилю. Мы нашли шестерых — Марадишвили, Тикнизяна и 4 иностранцев. Все ребята молодые. Трансферы были согласованы с Александром Плутником. Надо покупать молодых игроков, чтобы они росли в цене и потом переезжали в топ-чемпионаты.