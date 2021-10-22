Эвра рассказал, что в 13 лет подвергся сексуальному насилию

Бывший защитник МЮ Патрис Эвра рассказал, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет.
Это случилось, когда он оставался в доме учителя три ночи в неделю. Француз в подробностях рассказал, как преподаватель в одну ночь пытался дотронуться до него, думая, что мальчик спит. Патрис рассказывал, как мужчина в возбужденном состоянии гонялся за ним по квартире и в жесткой форме пытался снять с него одежду.
В одну из ночей учитель засунул пенис подростка себе в рот. После этого Эвра к учителю не приходил.
врунишка
врунишка
и тиражировать, конечно
и тиражировать, конечно
Когда мы мылись в душе КриРо посмотрел НА-ЭТО,отчего мне стало не по себе и я после этого уже в душ не ходил. Заметив это, Роналду бегал за мной пытаясь снять одежду,хотя вроде бы это делал учитель,когда мне было 13 лет.я немного запутался.В общем кто-то из них за мной бегал,а я убегал. Мне очень стыдно за них.
Когда мы мылись в душе КриРо посмотрел НА-ЭТО,отчего мне стало не по себе и я после этого уже в душ не ходил. Заметив это, Роналду бегал за мной пытаясь снять одежду,хотя вроде бы это делал учитель,когда мне было 13 лет.я немного запутался.В общем кто-то из них за мной бегал,а я убегал. Мне очень стыдно за них.
Журналист: Вы зачем гонялись за Патрицией и хотели снять одежду?
-Понимаете, Эвра рос в бедной негритянской семье и практически не имел возможности помыться и он от этого так отвык,что мне приходилось три ночи гоняться за ним.что бы потом на уроках от него не воняло.
-Но ведь он утверждает.что вы взяли его сокровище и затолкали себе в рот!!!
-Так это что же получается он меня изнасиловал!!! - смеётся посидевший учитель.- подростковый возраст и гормональный сбой,приводят вот к таким бурным фантазиям.
Журналист: Вы зачем гонялись за Патрицией и хотели снять одежду?
-Понимаете, Эвра рос в бедной негритянской семье и практически не имел возможности помыться и он от этого так отвык,что мне приходилось три ночи гоняться за ним.что бы потом на уроках от него не воняло.
-Но ведь он утверждает.что вы взяли его сокровище и затолкали себе в рот!!!
-Так это что же получается он меня изнасиловал!!! - смеётся посидевший учитель.- подростковый возраст и гормональный сбой,приводят вот к таким бурным фантазиям.
Где есть такое,чтобы подросток ночевал три раза в неделю у учителя,такое только у гомиков.
Где есть такое,чтобы подросток ночевал три раза в неделю у учителя,такое только у гомиков.
Первый: Зачем это нужно Эвра сейчас?
Второй: Зачем соккеру нужно обсуждать как кто когда-то Эвра засунул 54 в рот?
Тему просто надо удалить и не скатываться до низости!!!
Первый: Зачем это нужно Эвра сейчас?
Второй: Зачем соккеру нужно обсуждать как кто когда-то Эвра засунул 54 в рот?
Тему просто надо удалить и не скатываться до низости!!!