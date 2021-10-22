Эвра рассказал, что в 13 лет подвергся сексуальному насилию

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вчера, 19:39

Бывший защитник МЮ рассказал, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет.

Это случилось, когда он оставался в доме учителя три ночи в неделю. Француз в подробностях рассказал, как преподаватель в одну ночь пытался дотронуться до него, думая, что мальчик спит. Патрис рассказывал, как мужчина в возбужденном состоянии гонялся за ним по квартире и в жесткой форме пытался снять с него одежду.

В одну из ночей учитель засунул пенис подростка себе в рот. После этого Эвра к учителю не приходил.