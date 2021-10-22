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Эвра рассказал, что в 13 лет подвергся сексуальному насилию

вчера, 19:39

Бывший защитник МЮ Патрис Эвра рассказал, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет.

Это случилось, когда он оставался в доме учителя три ночи в неделю. Француз в подробностях рассказал, как преподаватель в одну ночь пытался дотронуться до него, думая, что мальчик спит. Патрис рассказывал, как мужчина в возбужденном состоянии гонялся за ним по квартире и в жесткой форме пытался снять с него одежду.

В одну из ночей учитель засунул пенис подростка себе в рот. После этого Эвра к учителю не приходил.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 12:57, ред.
С тех пор он решил бросить учебу и пошел играть в футбол. Да тут не обвинять а благодарить учителя нужно...)
dzvinka
dzvinka ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 11:00
вот тоже подумалось, Эвра если уж открыл рот, рассказывал бы как есть))) аахаха
врунишка
112910415
112910415
сегодня в 09:33
и откровенничать про такое не обязательно
и тиражировать, конечно
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:33, ред.
Ахаха член во рту подержал Евра а не учитель, зачем такое рассказывать? Это же позор )))
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 08:02
Причем здесь футбол и куда он присовывал свой писюн в детстве..?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 07:48, ред.
Надеюсь,что через 20 лет не будет рассказывать.как домогался его Роналду,хотя может быть вместо учителя,он его подразумевал.
Когда мы мылись в душе КриРо посмотрел НА-ЭТО,отчего мне стало не по себе и я после этого уже в душ не ходил. Заметив это, Роналду бегал за мной пытаясь снять одежду,хотя вроде бы это делал учитель,когда мне было 13 лет.я немного запутался.В общем кто-то из них за мной бегал,а я убегал. Мне очень стыдно за них.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 07:40
это ещё нормальный учитель анатомии.а то мог бы и откусить "хвост" у Эвры.
Журналист: Вы зачем гонялись за Патрицией и хотели снять одежду?
-Понимаете, Эвра рос в бедной негритянской семье и практически не имел возможности помыться и он от этого так отвык,что мне приходилось три ночи гоняться за ним.что бы потом на уроках от него не воняло.
-Но ведь он утверждает.что вы взяли его сокровище и затолкали себе в рот!!!
-Так это что же получается он меня изнасиловал!!! - смеётся посидевший учитель.- подростковый возраст и гормональный сбой,приводят вот к таким бурным фантазиям.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:44, ред.
На сайте есть молодое поколение, но все равно статью не удалили.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 02:40
Пропоганда гомосексуализма незаметно от Эвры и тут тоже,получилась явно и открыто.
Где есть такое,чтобы подросток ночевал три раза в неделю у учителя,такое только у гомиков.
minai
minai
вчера в 23:57
Похоже, он этим гордится.
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:38
И какие уроки должен преподавать учитель 3 раза в неделю у себя дома ночью? Наверно такие
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:19
Дурость надо иметь!Зачем эту байду рассказывать((
311
311
вчера в 21:17
А зачем он с открытым ртом спит? Тем более в Европе присунуть товарищу считается нормой!)
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 20:46
Через несколько лет игроки Зенита тоже будут признаваться в интервью, что и куда Дзюба им засовывал.
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:30
Дурбазол оказывается принимают во всей Ехропе !!!)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:23
Промес бы долго не думал!)
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:21
В европе хайпуют на такие темы
протон
протон
вчера в 20:13
Шокирован. Нужно иметь смелость, чтобы рассказать об этом на весь мир.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:01
Это ужас((
n272nm
n272nm
вчера в 19:53, ред.
Во Францию ни ногой!!!!! :)))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:50
У меня два вопроса сразу возникает.
Первый: Зачем это нужно Эвра сейчас?
Второй: Зачем соккеру нужно обсуждать как кто когда-то Эвра засунул 54 в рот?
Тему просто надо удалить и не скатываться до низости!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:50
Сладкие воспоминания мучают бывших.Что за долбо...мир нас окружает???
Futurista
Futurista
вчера в 19:47
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:40
Вот кому это надо?
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