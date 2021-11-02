ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Белоус: «Время Дзюбы подходит к концу»

вчера, 15:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

У «Зенита» остался последний шанс. Если не выиграет, то можно рассчитывать только на третье место, которое «Зенит», с учетом «Мальме», возьмет. Но нужно постараться одержать сегодня победу. «Ювентус» — добротная команда, но чего-то выдающегося мы с вами в прошлом матче не видели. Единственное — великолепная линия обороны. Мы помним, как справились с Дзюбой. Появится ли он в сегодняшнем матче? В последнее время даже в чемпионате России он выходит на замену, не исключаю такого развития событий и в матче против «Ювентуса». Все-таки, замечательная связка южноамериканцев с наконечником Азмуном, как кажется, выглядит поинтереснее.

У Дзюбы сказывается возраст? Ну, да. В советское время в этом возрасте футболистам предлагали завершать карьеру. Но учитывая уровень медицины, который сейчас значительно выше, футболисты играют до 36-37 лет. Тем не менее, полагаю, время Дзюбы подходит к концу.

Все новости
Помазан: «Помню Игнашевича по ЦСКА, иногда пихал ему»
Сегодня, 13:54 Комментарии3
Гаджиев: «Многие игроки „Зенита“ необученные, детский сад»
Сегодня, 13:37 Комментарии6
Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“»
Сегодня, 13:14 Комментарии14
Семшов: «„Зениту“ в матче с „Юве“ немного не хватило активности впереди»
Сегодня, 12:48 Комментарии6
Чистяков: «Игроки „Зенита“ отдали все силы в матче против „Ювентуса“»
Сегодня, 08:53 Комментарии29
Джикия: «Игра против „Кубани“ будет интересной»
Вчера, 23:23 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:37
"...время зюбы подходит к концу..."

А было ли, вообще, это пресловутое время? зюба — проект пропаганды, не более.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 16:56
Хватит уже писать про дзюбин конец
memphis
memphis
вчера в 16:47
Конец его мы все видели, больше не надо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:11
Его время уже прошло
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:32
Да ладно,еще не вечер,еще поиграет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:30
Блогером станет, будет различные видосы записывать)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:26
Мы все умрём.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:26
Да и игра Дзюбы тоже подходит к концу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100