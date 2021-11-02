Белоус: «Время Дзюбы подходит к концу»

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

У «Зенита» остался последний шанс. Если не выиграет, то можно рассчитывать только на третье место, которое «Зенит», с учетом «Мальме», возьмет. Но нужно постараться одержать сегодня победу. «Ювентус» — добротная команда, но чего-то выдающегося мы с вами в прошлом матче не видели. Единственное — великолепная линия обороны. Мы помним, как справились с Дзюбой. Появится ли он в сегодняшнем матче? В последнее время даже в чемпионате России он выходит на замену, не исключаю такого развития событий и в матче против «Ювентуса». Все-таки, замечательная связка южноамериканцев с наконечником Азмуном, как кажется, выглядит поинтереснее.

У Дзюбы сказывается возраст? Ну, да. В советское время в этом возрасте футболистам предлагали завершать карьеру. Но учитывая уровень медицины, который сейчас значительно выше, футболисты играют до 36-37 лет. Тем не менее, полагаю, время Дзюбы подходит к концу.