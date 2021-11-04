ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Крооса.

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вчера, 20:48

Полузащитник может покинуть «Реал».

Контракт немца со «сливочными» истекает летом 2023 года, однако уже в следующем году агент игрока готов выслушать предложения от заинтересованных клубов. Оформить трансфер Крооса хочет ПСЖ , который ищет усиление в линию полузащиты. Однако парижанам придётся выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», которые также интересуется игроком.

В нынешнем сезоне Кроос провёл 7 матчей за «Реал», не отметившись результативными действиями.