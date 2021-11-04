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ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Крооса

вчера, 20:48

Полузащитник Тони Кроос может покинуть «Реал».

Контракт немца со «сливочными» истекает летом 2023 года, однако уже в следующем году агент игрока готов выслушать предложения от заинтересованных клубов. Оформить трансфер Крооса хочет ПСЖ, который ищет усиление в линию полузащиты. Однако парижанам придётся выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», которые также интересуется игроком.

В нынешнем сезоне Кроос провёл 7 матчей за «Реал», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
сегодня в 14:03, ред.
ПСЖ французкая старая синьора в инвалидной коляске будет через 2-3 сезона😄
83ef5q2rvfs3
83ef5q2rvfs3
сегодня в 04:39
Куда ещё вам?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:07
ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Крооса.
Фантазии инсайдеров или работа агентства.
Не понимаю зачем для ПСЖ понадобился Тони Кроос , для коллекции? Тони уже совсем не тот что был ещё в прошлом сезоне , а если бы эту новость услышал пару сезонов назад, можно было бы в неё и поверить. Я думаю скауты ПСЖ хорошо видят то что и мы все видим. Кроос сильно начал сдавать свои позиции, медленно действует, точно также с принятием решений и потерей концентрации , а соответственно и мяча . И это хорошо прослеживается в последних играх за Реал. Так что я больше чем уверен что это всего навсего обыкновенный вброс какого нибудь журналиста или агента, который уже готовит пути отхода из Реала. В любом случае Удачи тебе Тони !!! Всем Добра !!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:40, ред.
Кроосу можно уже найти где доигрывать карьеру, как и Модричу. Хотя Модрич ещё пригодится, если согласится на меньшее количество времени на поле. Кроос не был быстрым игроком, теперь ещё медленнее стал. Но скорость и не была его главной мощью, просто раньше он был очень техничным. Теперь Тони уже не тот.
Gahi
Gahi
вчера в 23:38
Кроос очень хороший футболист который в состоянии усилить любой клуб где в нём будут заинтересованы. Удачи
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:56
Новая фишка ПСЖ - берут старых и травмированных.
Nazi
Nazi ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:45
Все верно, только вот в полузащите у Парижа реально большие проблемы. Можно сплавить много народа и взять хорошего полузаща, будь это Кроос, или кто другой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:05
ПСЖ в своем репертуаре. Надо, не надо, если блестит - надо схватить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:53
Кроос замечательный футболист. Своей стабильностью он действительно доказал, что он круче чем Погба. Да, Погба может выдать очень яркий матч, что Кроос и рядом не стоял. Но какой толк от этого, если через месяц он снова приходит в уныние и кроме причёсок ничем не примечателен. Что он выиграл для МЮ? Ничего.
Ещё круче этих двух Лука Модрич, настоящий мотор команды.
Тони стал немного медлительнее, много ошибок в обороне у него и результативных потерь. Плюс статистика, не врёт, 0 голевых передач в этом году. Я бы дал ему доиграть до конца контракта и отпустил бы бесплатно, он это заслужил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:52
Соления на зиму !!!)))
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