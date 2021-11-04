ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Крооса.

Полузащитник Тони Кроос может покинуть «Реал».
Контракт немца со «сливочными» истекает летом 2023 года, однако уже в следующем году агент игрока готов выслушать предложения от заинтересованных клубов. Оформить трансфер Крооса хочет ПСЖ, который ищет усиление в линию полузащиты. Однако парижанам придётся выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», которые также интересуется игроком.
В нынешнем сезоне Кроос провёл 7 матчей за «Реал», не отметившись результативными действиями.
Ещё круче этих двух Лука Модрич, настоящий мотор команды.
Тони стал немного медлительнее, много ошибок в обороне у него и результативных потерь. Плюс статистика, не врёт, 0 голевых передач в этом году. Я бы дал ему доиграть до конца контракта и отпустил бы бесплатно, он это заслужил.
Ещё круче этих двух Лука Модрич, настоящий мотор команды.
Тони стал немного медлительнее, много ошибок в обороне у него и результативных потерь. Плюс статистика, не врёт, 0 голевых передач в этом году. Я бы дал ему доиграть до конца контракта и отпустил бы бесплатно, он это заслужил.
Фантазии инсайдеров или работа агентства.
Не понимаю зачем для ПСЖ понадобился Тони Кроос , для коллекции? Тони уже совсем не тот что был ещё в прошлом сезоне , а если бы эту новость услышал пару сезонов назад, можно было бы в неё и поверить. Я думаю скауты ПСЖ хорошо видят то что и мы все видим. Кроос сильно начал сдавать свои позиции, медленно действует, точно также с принятием решений и потерей концентрации , а соответственно и мяча . И это хорошо прослеживается в последних играх за Реал. Так что я больше чем уверен что это всего навсего обыкновенный вброс какого нибудь журналиста или агента, который уже готовит пути отхода из Реала. В любом случае Удачи тебе Тони !!! Всем Добра !!!
Фантазии инсайдеров или работа агентства.
Не понимаю зачем для ПСЖ понадобился Тони Кроос , для коллекции? Тони уже совсем не тот что был ещё в прошлом сезоне , а если бы эту новость услышал пару сезонов назад, можно было бы в неё и поверить. Я думаю скауты ПСЖ хорошо видят то что и мы все видим. Кроос сильно начал сдавать свои позиции, медленно действует, точно также с принятием решений и потерей концентрации , а соответственно и мяча . И это хорошо прослеживается в последних играх за Реал. Так что я больше чем уверен что это всего навсего обыкновенный вброс какого нибудь журналиста или агента, который уже готовит пути отхода из Реала. В любом случае Удачи тебе Тони !!! Всем Добра !!!