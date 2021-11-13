Юношеская сборная России обыграла Германию и вышла в Элитный раунд Евро

В матче отборочного раунда чемпионата Европы сборная России (U-19) обыграла команду Германии (U-19) со счетом 3:1.
В составе российской сборной голы забили Артем Соколов («Химки»), Ярослав Гладышев («Динамо») и Эдуард Багринцев (ЦСКА).
Благодаря этой победе сборная России досрочно вышла в элитный раунд чемпионата Европы, заняв в таблице группы первое место.
Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. Отбор
Германия (U-19) — Россия (U-19) 1:3 (0:1)
Может собрался, наконец, с духом и будет теперь Тюке подмога?)
Может собрался, наконец, с духом и будет теперь Тюке подмога?)