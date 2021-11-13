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Юношеская сборная России обыграла Германию и вышла в Элитный раунд Евро

вчера, 17:56

В матче отборочного раунда чемпионата Европы сборная России (U-19) обыграла команду Германии (U-19) со счетом 3:1.

В составе российской сборной голы забили Артем Соколов («Химки»), Ярослав Гладышев («Динамо») и Эдуард Багринцев (ЦСКА).

Благодаря этой победе сборная России досрочно вышла в элитный раунд чемпионата Европы, заняв в таблице группы первое место.

Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. Отбор

Германия (U-19) — Россия (U-19) 1:3 (0:1)

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 07:57
Неожиданно но очень приятно
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:08
Ну вот, юноши со своей задачей справились, осталось молодежной сборной обыграть Испанию,,а основной сборной России не проиграть Хорватии, и 2021 год можно смело считать удачным в футболе
cska1948
cska1948
вчера в 19:01
Молодцы мальчишки! Хоть они немцев обыгрывают!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:51
Ну ведь можем же!
beefs
beefs
вчера в 18:16
с поздравлениями, так держать, утрите нос некоторым...
баск
баск
вчера в 18:10
Ярик Гладышев и грекам третьего дня победный положил, и сегодня забил сам + отдал две голевые..
Может собрался, наконец, с духом и будет теперь Тюке подмога?)
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:09
Поздравляю! Не стойте, прогрессируйте!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:07
Ого, красавцы! Есть молодежь!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:05
Молодцы ребятушки! Удачи вам на Евро !!!
Cat01
Cat01
вчера в 18:01
Так держать!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:57
Молодцы пацаны,так держать,
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