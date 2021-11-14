«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Зиданом

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.
«Красные дьяволы» рассматривают вариант с увольнением норвежца, однако для этого клубу нужно найти подходящую замену. МЮ вступил в переговоры с экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом, пытаясь убедить его возглавить команду.
Французский специалист находится в раздумьях, он не уверен, что ему подойдёт работа в «Манчестер Юнайтед».
Зидану нужно возглавить какой-нибудь клуб, а не ждать пока освободится место в сборной или Перес снова не позовет. Ну думаю, он боится провала, поэтому сидит без работы
Зидану нужно возглавить какой-нибудь клуб, а не ждать пока освободится место в сборной или Перес снова не позовет. Ну думаю, он боится провала, поэтому сидит без работы
«Юнайтед» пытается убедить Зидана заменить норвежца. 49-летний Зидан в настоящее время безработный, так как во второй раз покинул «Реал Мадрид» в конце прошлого сезона.
Рекорд француза в Реале впечатляет: он выиграл три Лиги чемпионов и два титула в Ла Лиге в качестве тренера за два периода своей карьеры.
Говорят, однако, что он не уверен, подойдет ли ему работа в «Юнайтед».
Его рекламировали как будущего тренера «Пари Сен-Жермен», если Маурисио Почеттино не сработает за команду Лиги 1, а также как тренера сборной Франции.
«Юнайтед» надеются, что его отношения с Криштиану Роналду и Рафаэлем Вараном помогут убедить его в том, что «Олд Траффорд» - это то, что нужно.
Зидан тренировал обоих игроков, которые присоединились к МЮ во время летнего трансферного окна.
Что ж, Конте уже сделал свой выбор, он тренер Тоттенхэма, хотя и его рекламировали как будущего тренера МЮ. Теперь остался Зидан...Даже не знаю - зачем ему в МЮ, если есть сборная Франции?
«Юнайтед» пытается убедить Зидана заменить норвежца. 49-летний Зидан в настоящее время безработный, так как во второй раз покинул «Реал Мадрид» в конце прошлого сезона.
Рекорд француза в Реале впечатляет: он выиграл три Лиги чемпионов и два титула в Ла Лиге в качестве тренера за два периода своей карьеры.
Говорят, однако, что он не уверен, подойдет ли ему работа в «Юнайтед».
Его рекламировали как будущего тренера «Пари Сен-Жермен», если Маурисио Почеттино не сработает за команду Лиги 1, а также как тренера сборной Франции.
«Юнайтед» надеются, что его отношения с Криштиану Роналду и Рафаэлем Вараном помогут убедить его в том, что «Олд Траффорд» - это то, что нужно.
Зидан тренировал обоих игроков, которые присоединились к МЮ во время летнего трансферного окна.
Что ж, Конте уже сделал свой выбор, он тренер Тоттенхэма, хотя и его рекламировали как будущего тренера МЮ. Теперь остался Зидан...Даже не знаю - зачем ему в МЮ, если есть сборная Франции?