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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Зиданом

вчера, 09:08

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.

«Красные дьяволы» рассматривают вариант с увольнением норвежца, однако для этого клубу нужно найти подходящую замену. МЮ вступил в переговоры с экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом, пытаясь убедить его возглавить команду.

Французский специалист находится в раздумьях, он не уверен, что ему подойдёт работа в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Верг
Верг
вчера в 14:56
Нужен жесткий тренер) например Гигз, вместо футболистов, он мог бы наказывать их жен перед играми разок и пару раз после
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:12
Зидану делать нечего в МЮ.
FERIS
FERIS
вчера в 13:26
Ну и сколько Зидан будет ждать назначения в сборную?
Думаю это случится не скоро,так как Дешам пока не даёт повода для своего увольнения.
Брулин
Брулин
вчера в 12:49
Единственный минус Зидана в МЮ это может быть его знание английского языка. В быту.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:43
Слабо уговариваете.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 11:14, ред.
данудануданудану... Почеттину берите лучще.
Viduka
Viduka ответ Танк Т34 (раскрыть)
вчера в 11:09
Я до сих пор не могу понять, как можно было сделать выбор в пользу Сульшера, имея вариант с Бланом:)
Nazi
Nazi
вчера в 11:01
Змзу здорово ошибется, если пойдет в МЮ. Сугубо личное мнение.
makkie
makkie
вчера в 10:59
Зидан в АПЛ - такой себе вариант.
МЮ нужен опытный тренер, который сможет игру наладить. По именам то состав мощный, а ошибки допускаются детские.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:55, ред.
Уле Гуннар Сульшер находится под давлением после последнего поражения «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» пытается убедить Зидана заменить норвежца. 49-летний Зидан в настоящее время безработный, так как во второй раз покинул «Реал Мадрид» в конце прошлого сезона.

Рекорд француза в Реале впечатляет: он выиграл три Лиги чемпионов и два титула в Ла Лиге в качестве тренера за два периода своей карьеры.

Говорят, однако, что он не уверен, подойдет ли ему работа в «Юнайтед».
Его рекламировали как будущего тренера «Пари Сен-Жермен», если Маурисио Почеттино не сработает за команду Лиги 1, а также как тренера сборной Франции.

«Юнайтед» надеются, что его отношения с Криштиану Роналду и Рафаэлем Вараном помогут убедить его в том, что «Олд Траффорд» - это то, что нужно.
Зидан тренировал обоих игроков, которые присоединились к МЮ во время летнего трансферного окна.

Что ж, Конте уже сделал свой выбор, он тренер Тоттенхэма, хотя и его рекламировали как будущего тренера МЮ. Теперь остался Зидан...Даже не знаю - зачем ему в МЮ, если есть сборная Франции?
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
вчера в 10:41
Думаю Роджерс лучший вариант чем Зидан
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Танк Т34 (раскрыть)
вчера в 10:41
Блан отличный тренер, но недооцененный. Да и кажется он уже завязал с футболом
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:37
И Зидан думаю без тебя разберётся что ему делать
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:36, ред.
А что МЮ только великие должны тренировать ? И будь вар в те времена ,Реал все равно взял бы ЛЧ ,просто вы не учитываете ошибки против Реала ,которых был ещё больше
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:33
Вот совсем не представляю Зидана у руля МЮ.
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 10:28
Любой тренер мира готов возглавить МЮ! Пригласите Блана, он и в прошлом игрок МЮ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:57, ред.
Еще год будет ждать, когда завершится ЧМ-2022, чтобы возглавить сборную Франции.
112910415
112910415
вчера в 09:49
подумает - подумает и откажется
Elliada
Elliada
вчера в 09:47
Еще не ясно какой Зидан тренер. Он тренировал только Реал в течении короткого времени. Говорить, что он великий тренер, потому что выиграл 3 ЛЧ, глупо. Посмотрел видео, как Реал выигрывал эти ЛЧ. Скажу так, очень сомнительные победы. Сегодня при ВАР, уже не получилось бы выиграть ЛЧ.
Зидану нужно возглавить какой-нибудь клуб, а не ждать пока освободится место в сборной или Перес снова не позовет. Ну думаю, он боится провала, поэтому сидит без работы
Cat01
Cat01
вчера в 09:44
Надо хорошо подумать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:34
Не дают Сульшеру поработать спокойно
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:31
Зидан слишком востребованный тренер.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:21
Сложно будет руководству МЮ убедить Зидана - возглавить МЮ...
Мечта и цель Зидана - это сборная Франции, и он дождётся, когда у него будет такая возможность...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:20
Это новый вызов для Зидана, он еще ни разу не выигрывал ЛЕ!)
ДСА
ДСА
вчера в 09:19
Для МЮ главное, что бы было известное имя.
shlomo
shlomo
вчера в 09:09
Возможно Зидан и прав, что раздумывает...
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