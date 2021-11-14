«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Зиданом

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вчера, 09:08

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.

«Красные дьяволы» рассматривают вариант с увольнением норвежца, однако для этого клубу нужно найти подходящую замену. МЮ вступил в переговоры с экс-наставником «Реала» , пытаясь убедить его возглавить команду.

Французский специалист находится в раздумьях, он не уверен, что ему подойдёт работа в «Манчестер Юнайтед».