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Аленичев: «Тренер Португалии писал: „Не хочется играть с Россией в стыках“»

вчера, 09:58
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 2Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Бывший полузащитник «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о нежелании сборной Португалии встречаться с Россией в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022.

Кстати, португальцы тоже не горят желанием попасть в марте на нас. В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем. Именно он в свое время настаивал на моем переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуриньо.

Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».

Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:34
«Тренер Португалии писал: „Не хочется играть с Россией в стыках“» .
Эта новая форма сборной Португалии, на тот случай если они попадают в стыках на сборную России !!!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:19
Смешно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:15
Никто не хочет мучиться)))
beefs
beefs
вчера в 11:15
ну и насмешил, а Аленичев о чем думает, или уже нечем...
LOpp
LOpp
вчера в 11:12
Агааа зассали португалки
galem72
galem72
вчера в 11:07
Ничего удивительного! В Европе наша сборка — гроза. Чего только федины потуги в нападении и прическа зеболоты стоят. ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:04
В стыках будет битва как в прлуфинале.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:58, ред.
Чтобы встретиться России с Португалией, надо обеим для начала пройти первый стык. Португалия скорее всего пройдёт, а вот на счёт нас как-то очень сомнительно. Да и Россию, наверное, как раз многие хотят получить из несеянных.
minai
minai
вчера в 10:48
А сам при этом с трудом сдерживал смех.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:43
Почему бы и не пошутить тренеру сборной Португалии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:34
Тогда пусть будут итальянцы.
kust07
kust07 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 10:29
Да я бы не сказал что это так. Все-таки у России хоть и качество игры никакое,но выиграть проблематично. Достаточно взглянуть на результат с хорватами 0-0 и 1-0. И напомню ,хорваты-серебряный призер ЧМ.
Сантус
Сантус
вчера в 10:25
Хороший тон,он всегда хороший тон...)
sihafazatron
sihafazatron ответ Данил Бритвин (раскрыть)
вчера в 10:22
Да-да, я неправильно прочитал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:21
Мало что не хочется.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:20
Аленичев написал кому? Фернанду = Написал Фернанду = Я написал Фернанду.
112910415
112910415
вчера в 10:10
пожалел, получается ...
cska1948
cska1948
вчера в 10:09
Аленичев: «Тренер Португалии писал: „Не хочется играть с Россией в стыках“»
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Аленичев не понял, что это был ТОЛЬКО жест вежливости в его сторону со стороны португальца.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:08
Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1291814/alenichev-andrey-rossiya
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Скорее всего это написал Аленичев
makkie
makkie
вчера в 10:06
Неплохо нашу сборную затроллили )))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:06
Наша сборная как соперник сейчас мечта любого
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:05
Хочет усыпить нашу бдительность!
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