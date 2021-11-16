Аленичев: «Тренер Португалии писал: „Не хочется играть с Россией в стыках“»

Бывший полузащитник «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о нежелании сборной Португалии встречаться с Россией в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022.
Кстати, португальцы тоже не горят желанием попасть в марте на нас. В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем. Именно он в свое время настаивал на моем переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуриньо.
Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».
Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха».
Эта новая форма сборной Португалии, на тот случай если они попадают в стыках на сборную России !!!)
Эта новая форма сборной Португалии, на тот случай если они попадают в стыках на сборную России !!!)
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Аленичев не понял, что это был ТОЛЬКО жест вежливости в его сторону со стороны португальца.
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Аленичев не понял, что это был ТОЛЬКО жест вежливости в его сторону со стороны португальца.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1291814/alenichev-andrey-rossiya
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Скорее всего это написал Аленичев
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1291814/alenichev-andrey-rossiya
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Скорее всего это написал Аленичев