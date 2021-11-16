Гол Тюкавина принёс молодёжной сборной России победу над Испанией

Молодёжная сборная России обыграла молодёжную сборную Испании со счётом 1:0 в матче отбора к Евро-2023.
Химки, стадион Арена-Химки
Россия (до 21) — Испания (до 21) 1:0 (0:0)
Голы: Тюкавин 60
Россия (до 21): Бориско, Кузьмичев, Агаларов (Тюкавин 58), Марадишвили (Пруцев 57), Мухин, Прохин, Севикян (Сулейманов 46), Сильянов, Степанов, Умяров, Хлусевич.
Главный тренер: Галактионов Михаил.
Испания (до 21): Алехандро Франсес, Агирресабала, Венседор (Грагера Амадо 46), Гильямон, Гомес Мартин, Лобете, Миранда, Руис (Уильямс Артуэр 83), Санджет (Камельо 69), Турриэнтес Имас (Гарсиа 53), Хосе Фонтан
Главный тренер: де ла Фуэнте Луис.
Предупреждения: Турриэнтес Имас 34, Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Венседор 45+2, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89
Он и сам иногда выглядит как злобный гангстер, и пацанчики его никого
уже не боятся..
Третьего дня спокойно вломили словакам, а сегодня ещё вздули и этих красавцев. Костька забил хорошую банку, я так рад за него)
Соккер не написал почему-то о последнем матче юношей в группе отбора, а зря.
В соперниках были всего лишь Фареры, но всё равно- пустячок, а приятно.
На фоне карпинской грусти любой позитивчик сейчас очень в лузу.
В группе взяли все очки и громоподобно вышли из неё с первого места..
Таким образом, обе пацанские команды России, U19 и U21, ударно закончили год и показали хороший пример главной команде, может хоть так удастся взбодрить мужичков и вдохновить их на подвиги в стыках..)
Он и сам иногда выглядит как злобный гангстер, и пацанчики его никого
уже не боятся..
Третьего дня спокойно вломили словакам, а сегодня ещё вздули и этих красавцев. Костька забил хорошую банку, я так рад за него)
Соккер не написал почему-то о последнем матче юношей в группе отбора, а зря.
В соперниках были всего лишь Фареры, но всё равно- пустячок, а приятно.
На фоне карпинской грусти любой позитивчик сейчас очень в лузу.
В группе взяли все очки и громоподобно вышли из неё с первого места..
Таким образом, обе пацанские команды России, U19 и U21, ударно закончили год и показали хороший пример главной команде, может хоть так удастся взбодрить мужичков и вдохновить их на подвиги в стыках..)