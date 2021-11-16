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Гол Тюкавина принёс молодёжной сборной России победу над Испанией

вчера, 21:54
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Молодёжная сборная России обыграла молодёжную сборную Испании со счётом 1:0 в матче отбора к Евро-2023.

Химки, стадион Арена-Химки

Россия (до 21) — Испания (до 21) 1:0 (0:0)
Голы: Тюкавин 60

Россия (до 21): Бориско, Кузьмичев, Агаларов (Тюкавин 58), Марадишвили (Пруцев 57), Мухин, Прохин, Севикян (Сулейманов 46), Сильянов, Степанов, Умяров, Хлусевич.
Главный тренер: Галактионов Михаил.

Испания (до 21): Алехандро Франсес, Агирресабала, Венседор (Грагера Амадо 46), Гильямон, Гомес Мартин, Лобете, Миранда, Руис (Уильямс Артуэр 83), Санджет (Камельо 69), Турриэнтес Имас (Гарсиа 53), Хосе Фонтан
Главный тренер: де ла Фуэнте Луис.

Предупреждения: Турриэнтес Имас 34, Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Венседор 45+2, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 08:23
Я так подумал, в воротах стекло стояло...
112910415
112910415
сегодня в 06:15
итак, молодёжь умеет хорошо играть в футбол ...
амурец
амурец
сегодня в 04:32
Молодцы пацаны
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:23
Если за игру в футбол игрок получает деньги, то он уже не любитель, а профессионал.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:21
Слишком упрощённо. Кто и зачем им даёт такой контракт, который препятствует их развитию? Кому-то и зачем-то нужно такое положение дела? Это же не неотвратимая сила природы, не стихия. Здесь системой сильно отдаёт.
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:16
Так многие из этих космических пацанов в РПЛ ползают по земле. Почему?
Твой Арсен
Твой Арсен ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:51
Я предлагаю отменить лимит в РПЛ. В любительской лиге Испании играют не хуже, чем в нашем высшем дивизионе. Ну как минимум не хуже, чем в ФНЛ. Разве это нормально? Наших нужно отправлять за рубеж учиться играть у мастеров.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:43
Молодцы молодые.
cska1948
cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 22:43
Я вас правильно понял. Вы предлагаете чтобы и в наших любительских лигах леги играли?
cska1948
cska1948 ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 22:40
Так они и едут и в Италию, и в Испанию...в отпуск, позагорать.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:38
Так вроде уже давно разобрались. Как только подписывает молодой игрок полновесный контракт, так у него начинают появляться всякие фобии. Он уже начинает беречь, себя любимого, чтобы деньги не только на лекарства можно было тратить, а чтобы и на житейские радости можно было их употребить...
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:30
Да блин! На фоне наших взрослых тупых и трусливых баранов, наши пацаны просто космос! Никаких фобий и боязни перед одной из лучших сборных мира, смелая игра в атаку, высокий прессинг и скорости все 90 минут! Заслуженная победа, хотя должны были отгружать больше! Браво!
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:23, ред.
Посмотрел, как играют наши и испанцы. У наших в составе был такой Севикян Эдгар. Когда ему в спину дали пас, а он пяткой прокинул над защитником испанцев казалось запоротый мяч то-ли себе на ход, толи в свободную зону партнеру, я подловил себя на мысли, что такое в основной команде не увидишь.

Парень играет за резервную команду Леванте в Сегунде Б. Сегудна Б - это ЧЕТВЕРТЫЙ дивизион в испанском футболе. У нас в России 4 дивизион - это Первенство России среди любительских футбольных клубов. Парни, вы много видели игроков из НАШЕЙ любительской лиги у нас в молодежной сборной или вообще в какой либо иностранной сборной? Я - нет. Ещё раз: парень из любительской лиги Испании выглядит не хуже наших игроков из РПЛ. И кто-то после этого ещё будет защищать лимит?
phantom-k
phantom-k
вчера в 22:21
И все такие - аааа, куда они потом деваются… да пропадают. Когда получают первый жирный контракт с кучей нулей. Когда агент говорит - да ниссы, я тебя все равно пристрою. Когда вместо того чтоб ехать в ту же Испанию, Италию и тд - трут штаны на лавках
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:14
Тюкавин схитрил - все ждали передачу, а он увидел щелку между защитником и штангой и решился ударить.
Вратарь увидел позднее чем надо в этой связи и не потащил.
Светлоголовый нападающий.
И наоборот перемудрил черт в конце игры, момент ушел.
Но все равно молодец.

Кстати в первом тайме судейские пеналь зажали в ворота испанцев.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ suiw (раскрыть)
вчера в 22:12
А перекладина от Агаларова....???
pomor45
pomor45
вчера в 22:12
В какой момент и по каким причинам из весьма неплохой нашей молодёжи получаются плохие взрослые футболисты? Вот разберёмся в этом и всё пойдёт на лад.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:11
С Победой всех !!! Смело , толково и с положительным результатом.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ suiw (раскрыть)
вчера в 22:11
Самый острый момент был у Агаларова , когда мячик из ворот выскочил !
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Ну ребятушки , подняли настроение !!!
Молодцы, респект вам и Удачи !!!
suiw
suiw ответ mahb9ik (раскрыть)
вчера в 22:09
Самый острый момент был у Хлусевича, когда он в небо пробил
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:09
Фобии дело наживное)...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:08
Спрашивается , а зачем нам легионеры , если мы испанцев всухую выносим !
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:07
Молодцы...только куда они деваются когда взрослеют?)...
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:07
И что характерно, что у этих молодых ребят нет ни каких фобий...
particular
particular
вчера в 22:07
Молодёжка - молодцы! В отличии от взрослых, не поленились сбегать к воротам соперника за победой...
makkie
makkie
вчера в 22:05
Молодцы, браво!

Как бы не кричали и не валялись испанцы, победа осталась за сборной России.
Понравилась игра Умярова. Прибавляет от матча к матчу. Зимой в Спартаке еще и Хлусевич из этой сборной будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:05
Где эти ребята были позавчера ?
Напихали бы хорватам по самые яйца !
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:02
Теперь в остальных матчах нужно обыгрывать соперников по крупнее чтоб по разнице мячей быть на 1 месте
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 22:02
Эх молодость , молодость. Брависсимо ребята!
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