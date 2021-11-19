Олич подверг критике Василия Березуцкого за уход из ЦСКА

Хорватский наставник Ивица Олич, ранее возглавлявший московский ЦСКА, высказался об уходе Василия Березуцкого в тренерский штаб «Краснодара» после своего назначения:
Мне не разрешили пригласить в свой штаб Рахимича. Сказал о нём руководству в первый же день. Я хотел его позвать и как только пришёл в команду, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в ЦСКА много людей, поэтому взять его не получится. Якобы Рахимич ничем не сможет мне помочь.
Когда мне сказали, что «Нет, нельзя», я хотел пригласить кого-то из Германии или Хорватии. Мне хотелось работать с опытным специалистом, чтобы он помогал мне на тренировках. Это одна из основных причин, почему я не чувствовал поддержку.
Возьмём пример Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через полмесяца после того, как я возглавил клуб: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они отработали две недели, получили зарплату, а потом покинули команду. На таком уровне – это неправильно.
80 ТК РФ Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
80 ТК РФ Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
Мы то привыкшие к спартаковским тёркам, а для коней новый опыт.
ОПГ Орешкинские двигают ОПГ Гиннеровских
Мы то привыкшие к спартаковским тёркам, а для коней новый опыт.
ОПГ Орешкинские двигают ОПГ Гиннеровских
Там склоки не хуже чем в Игре престолов 😄
Там склоки не хуже чем в Игре престолов 😄
Одна из которых "Дождись зарплаты - потом увольняйся"...
Ибо на данной территории если уволиться до зарплаты - то вместо неё можно получить её 1/16-ю часть....)))
Одна из которых "Дождись зарплаты - потом увольняйся"...
Ибо на данной территории если уволиться до зарплаты - то вместо неё можно получить её 1/16-ю часть....)))
Уходя-уходи, и не прощайся
Уходя-уходи, не возвращайся
Уходя-уходи и ничего не говори.
И работай там где тебе комфортно.
Уходя-уходи, и не прощайся
Уходя-уходи, не возвращайся
Уходя-уходи и ничего не говори.
И работай там где тебе комфортно.