Олич подверг критике Василия Березуцкого за уход из ЦСКА

Хорватский наставник , ранее возглавлявший московский ЦСКА , высказался об уходе в тренерский штаб «Краснодара» после своего назначения:

Мне не разрешили пригласить в свой штаб Рахимича. Сказал о нём руководству в первый же день. Я хотел его позвать и как только пришёл в команду, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в ЦСКА много людей, поэтому взять его не получится. Якобы Рахимич ничем не сможет мне помочь.

Когда мне сказали, что «Нет, нельзя», я хотел пригласить кого-то из Германии или Хорватии. Мне хотелось работать с опытным специалистом, чтобы он помогал мне на тренировках. Это одна из основных причин, почему я не чувствовал поддержку.

Возьмём пример Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через полмесяца после того, как я возглавил клуб: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они отработали две недели, получили зарплату, а потом покинули команду. На таком уровне – это неправильно.