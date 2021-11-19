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Олич подверг критике Василия Березуцкого за уход из ЦСКА

вчера, 08:57

Хорватский наставник Ивица Олич, ранее возглавлявший московский ЦСКА, высказался об уходе Василия Березуцкого в тренерский штаб «Краснодара» после своего назначения:

Мне не разрешили пригласить в свой штаб Рахимича. Сказал о нём руководству в первый же день. Я хотел его позвать и как только пришёл в команду, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в ЦСКА много людей, поэтому взять его не получится. Якобы Рахимич ничем не сможет мне помочь.

Когда мне сказали, что «Нет, нельзя», я хотел пригласить кого-то из Германии или Хорватии. Мне хотелось работать с опытным специалистом, чтобы он помогал мне на тренировках. Это одна из основных причин, почему я не чувствовал поддержку.

Возьмём пример Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через полмесяца после того, как я возглавил клуб: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они отработали две недели, получили зарплату, а потом покинули команду. На таком уровне – это неправильно.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 06:47, ред.
Некрасиво, Олич слишком много говорит лишнего. Молчание - золото. Тем более он давно уже слинял за границу, проработав всего месяц, другой и возвращаться не собирается
SHMEL258
SHMEL258 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:59
Лично я на стороне руководства, а свиньи на чьей стороне Федуна или Руя?
SHMEL258
SHMEL258 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:54
Тоже об этом подумал. Теория Ивицы об уходе Васи совсем не состоятельна на мой взгляд.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:53
Слишком много болтает Олич, это очень не красиво и абсолютно его не красит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:27
А герр Олич не мог предположить, что Вася понял, что с Оличем кашу не сваришь, амбиции зашкаливают, а по уровню Вася нисколько не ниже Олича, поэтому он и ушел. Вася себе цену знает и отказался работать под началом хорвата. Вот и все.
berda2003
berda2003
вчера в 11:45
надоел уже этот хорват, всё ему не так: после англичан и поляков, хорваты на третьем месте по подлости, жадности, зависти и нелюбви к русским... для них немцы любимый эталон.. мало, видно, получили под Сталинградом...
trimetil
trimetil
вчера в 10:59
Так они две недели по закону отработали и ушли...
80 ТК РФ Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:54
Милые бранятся - только тешутся ))
Мы то привыкшие к спартаковским тёркам, а для коней новый опыт.
ОПГ Орешкинские двигают ОПГ Гиннеровских
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:47
Семейные разборки...бытовуха)...
доктоР7
доктоР7 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:43
    makkie
    makkie
    вчера в 10:29
    Интересно, а кони сейчас на чьей стороне: руководства или Олича?
    Там склоки не хуже чем в Игре престолов 😄
    протон
    протон
    вчера в 10:22
    Березуцкий и сейчас, являясь главным тренером, держится отстраненно. Будто все, происходящее в матче на стадионе его вообще не касается. Выражение лица будто он в очереди в продовольственный магазин стоит, а не столичным клубом рулит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:21
    Как Олич собирался работать если совсем не знает наши традиции...???
    Одна из которых "Дождись зарплаты - потом увольняйся"...
    Ибо на данной территории если уволиться до зарплаты - то вместо неё можно получить её 1/16-ю часть....)))
    протон
    протон
    вчера в 10:21
    Поздно их Олич послал. Я бы их послал ещё после слов "нет, нельзя. У нас и так много людей". Вы хотите результата, но при этом у вас куча лишнего народа в штате и вы не выполняете условий, о которых просит тренер. После подобных случаев, ни один нормальный тренер в ЦСКА не придёт. Так и будет карусель потатомэн-Алеша-Вася-Игнаш-опять потатомэн
    доктоР7
    доктоР7 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 10:08, ред.
    Сейчас на соккере появится ещё один отрывок из интервью, и он во всём обьявит виновным месье Орешкина. Такое интервью уже появилось на других ресурсах. Орешкин - зло! Гинера отстранили тогда от дел. Идет подковерная борьба.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 10:02
    Обидчивый слишком Олич оказался. Никак не успокоится.
    cska1948
    cska1948 ответ цвпб23424 (раскрыть)
    вчера в 09:52
    При чём тут зарплата! Вы хоть вникайте в то, что говорит Олич! Вроде он ясно сказал, что ему нужны были не Вася с Ермаковичем, а Рахимич, хорваты или немцы ! Кто угодно, только не Василий с Ермаковичем! А узнав об этом они и ушли. Вы что не видите, что Олич из тех, кто всегда ищет виноватых вокруг себя, а не в себе..
    Gahi
    Gahi
    вчера в 09:49
    Уходя-уходи Ивица Олич.
    Уходя-уходи, и не прощайся
    Уходя-уходи, не возвращайся
    Уходя-уходи и ничего не говори.
    И работай там где тебе комфортно.
    cska1948
    cska1948 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 09:47
    Хуже!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:46
    Читаю высказывания Олича и складывается впечатление, что это не мужик, а склочная баба у которой все кругом виноваты и только она ОДНА, белая и пушистая. Уже и Вася с Ермаковичем у него виноваты, что раньше не ушли. Олич не может или не хочет понять простой вещи, что Василий с Ермаковичем ушли только после того, как Олич заговорил, что ему нужны ДРУГИЕ помощники. Оличу даже невдомёк, что именно он выжил из клуба Васю!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 09:37
    Олич просто интриган.
    beefs
    beefs
    вчера в 09:22
    и кому нужен этот мусор...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 09:17
    Зряплата-это святое.А Васька действительно оказался жалким подручным Гончара.Хотя допускаю,что тоже с бабаянами не столковался,только принадлежал к иной группировке,чем Олич.
    цвпб23424
    цвпб23424 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 09:12, ред.
    Олич дал интервью, ответил на вопросы. Ты даже не видишь, что сейчас творится с клубом. Все ответы-закономерные, а про ЗП вообще дичь полная. Когда игрок столько был в клубе и выжидает 2 недели, ради ЗП. Береза в Голландии без ЗП работал, а тут решил выжать клуб по полной. Вот тебе и клубный герой.
    цвпб23424
    цвпб23424
    вчера в 09:03
    Ну а зачем нам тренера из Германии и Хорватии. Ведь немецкие тренера не ценятся в Европе(да и в России себя не проявляют особо). Нам нужны тренера из нашего колхоза!!!!!! Поиграл с 3 тренерами отечественными, Потренеровал с одним из них, вот он тренер всех времен и народов!!!!!!!!!!! Ведь опыта то не занимать теперь Березе. А про ЗП вообще конченая история, если это так, то просто отечественная история-посидеть на ЗП, в94 клуб, получить отпускные и будет Вам счастье!!!!!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 08:58
    Обидели Олича,теперь будет гадости про всех говорить!
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