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Ярошик: «Карпину нужно брать пример с Манчини»

вчера, 12:05

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Читал, как все были в восторге от Карпина, игры сборной, а прошла игра с Хорватией и все сразу недовольны. Если бы Карпин добился результата, который нужен был — ничья, все бы сказали: «Молодец, сделал правильную тактику». Не хватило восемь минут для всеобщей радости.

Но везде смотрят на результат. В случае попадания на ЧМ, всем бы было без разницы каким образом сборная туда попала. Все бы хвалили Карпина, но не повезло — не додержали несколько минут. А сейчас его все атакуют. Думаю, он должен был сказать так: «Я выбрал такую тактику, мы хотели добиться результата, но не повезло. Не хватило 10 минут для попадания на ЧМ. Но давайте соберемся, мы ничего не потеряли и будем играть в стыках. Болейте за нашу команду, мы постараемся сделать все, чтобы попасть на ЧМ. Давайте будем вместе: команда, тренер и фанаты». Надо брать пример с Манчини, который сказал, что выйдет на ЧМ. Тренер сборной, которая выиграла чемпионат Европы и тоже в стыках. Представьте, как ему сейчас сложно после такого успеха. Поэтому надо верить и нести ответственность.

Думаю, Карпин еще может принести пользу сборной России. Сейчас в европейском футболе небольшая разница, поэтому важно, в каком состоянии подойдут ведущие игроки в стыках. Любая команда может обыграть любую. Не надо плакать и расстраиваться. Вспомните, как в сборную России никто не верил до ЧМ, все считали, что игроки и тренер плохие. А сыграли первую игру — и все поменялось. Надо поддерживать команду до конца. Поэтому обсуждать все надо с холодной головой, а не на эмоциях.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:26
Может быть.
Союзник противников
Союзник противников ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 15:52
Я уже готов начать считать,сколько посетителей Соккера твои издёвки почитают за позицию.Резвись дальше,это хоть забавно,в отличие от многомудрых рассуждений о составе,тренерском умении ,стратегии и тактики.Плюсую.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:49
"Лицом к лицу лица не увидать-большое видится на расстояньи?"
Это-то все знают,но не все(точнее-почти никто) знают окончания строфы :

"...когда кипит морская гладь-корабль в плачевном состояньи".
Так что применимо и то,и другое.
НикСта63
НикСта63
вчера в 15:27
Классный комментарий 👍.
radone
radone
вчера в 13:42
дело в том, что у нас то и дело, Что повезло где-то, где-то противники оступились, ни разу наши сами своими силами не вышли ни на ЧЕ ни на ЧМ, поэтому и не верит никто в этих лохов
Ironigor
Ironigor ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 13:18
Во все СМИ, на передовицу !!!)👍✌😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:49
Кстати, Карпина осуждает мало людей, которые поддаются умозаключениям таких деятелей как ловчев.
Oplot
Oplot
вчера в 12:39
Черчесов конечно намного лучше как тренер.И с выходами в финальные части ЧМ и ЧЕ у него получилось очень легко,в отличии от Карпина.Не зря в 2018 году был признан одним из лучших тренеров планеты.Карпину он оставил сильную сборную,тот же Кудряшов всегда решал в играх,отдавал шикарные пасы.А тут как буддто его подменили.Так что нужно возвращать Черчесова.
drug01
drug01
вчера в 12:37
Ему это не надо
Cat01
Cat01
вчера в 12:36
Одни советы????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:18
Работа в сборной - очень сложная штука...
ДСА
ДСА
вчера в 12:08
Карпин уже самодостаточен.
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