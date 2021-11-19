Ярошик: «Карпину нужно брать пример с Манчини»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Читал, как все были в восторге от Карпина, игры сборной, а прошла игра с Хорватией и все сразу недовольны. Если бы Карпин добился результата, который нужен был — ничья, все бы сказали: «Молодец, сделал правильную тактику». Не хватило восемь минут для всеобщей радости.
Но везде смотрят на результат. В случае попадания на ЧМ, всем бы было без разницы каким образом сборная туда попала. Все бы хвалили Карпина, но не повезло — не додержали несколько минут. А сейчас его все атакуют. Думаю, он должен был сказать так: «Я выбрал такую тактику, мы хотели добиться результата, но не повезло. Не хватило 10 минут для попадания на ЧМ. Но давайте соберемся, мы ничего не потеряли и будем играть в стыках. Болейте за нашу команду, мы постараемся сделать все, чтобы попасть на ЧМ. Давайте будем вместе: команда, тренер и фанаты». Надо брать пример с Манчини, который сказал, что выйдет на ЧМ. Тренер сборной, которая выиграла чемпионат Европы и тоже в стыках. Представьте, как ему сейчас сложно после такого успеха. Поэтому надо верить и нести ответственность.
Думаю, Карпин еще может принести пользу сборной России. Сейчас в европейском футболе небольшая разница, поэтому важно, в каком состоянии подойдут ведущие игроки в стыках. Любая команда может обыграть любую. Не надо плакать и расстраиваться. Вспомните, как в сборную России никто не верил до ЧМ, все считали, что игроки и тренер плохие. А сыграли первую игру — и все поменялось. Надо поддерживать команду до конца. Поэтому обсуждать все надо с холодной головой, а не на эмоциях.
Это-то все знают,но не все(точнее-почти никто) знают окончания строфы :
"...когда кипит морская гладь-корабль в плачевном состояньи".
Так что применимо и то,и другое.
Это-то все знают,но не все(точнее-почти никто) знают окончания строфы :
"...когда кипит морская гладь-корабль в плачевном состояньи".
Так что применимо и то,и другое.