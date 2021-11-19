Ярошик: «Карпину нужно брать пример с Манчини»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о будущем главного тренера сборной России .

Читал, как все были в восторге от Карпина, игры сборной, а прошла игра с Хорватией и все сразу недовольны. Если бы Карпин добился результата, который нужен был — ничья, все бы сказали: «Молодец, сделал правильную тактику». Не хватило восемь минут для всеобщей радости.

Но везде смотрят на результат. В случае попадания на ЧМ , всем бы было без разницы каким образом сборная туда попала. Все бы хвалили Карпина, но не повезло — не додержали несколько минут. А сейчас его все атакуют. Думаю, он должен был сказать так: «Я выбрал такую тактику, мы хотели добиться результата, но не повезло. Не хватило 10 минут для попадания на ЧМ . Но давайте соберемся, мы ничего не потеряли и будем играть в стыках. Болейте за нашу команду, мы постараемся сделать все, чтобы попасть на ЧМ . Давайте будем вместе: команда, тренер и фанаты». Надо брать пример с Манчини, который сказал, что выйдет на ЧМ . Тренер сборной, которая выиграла чемпионат Европы и тоже в стыках. Представьте, как ему сейчас сложно после такого успеха. Поэтому надо верить и нести ответственность.