В «Ман Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера

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вчера, 08:20

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение об увольнении с поста главного тренера.

The Times сообщает, что на экстренном совещании боссы решили отправить норвежского специалиста в отставку. Вскоре с ним согласуют условия расторжения контракта.