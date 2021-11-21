В «Ман Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение об увольнении Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
The Times сообщает, что на экстренном совещании боссы решили отправить норвежского специалиста в отставку. Вскоре с ним согласуют условия расторжения контракта.
После разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) МЮ занимает 7-ю строчку в таблице АПЛ с 17 очками.
Все приличные тренеры либо заняты, либо не хотят идти в клуб (как Зидан). Плюс не стоит забывать, что в МЮ тренер еще должен быть и менеджером. Поэтому возникает вопрос: кто из тех, кого Юнайтед сможет нанять, сможет это все потянуть?
И не получится ли из этого всего просто замена тренера ради замены тренера?
Все приличные тренеры либо заняты, либо не хотят идти в клуб (как Зидан). Плюс не стоит забывать, что в МЮ тренер еще должен быть и менеджером. Поэтому возникает вопрос: кто из тех, кого Юнайтед сможет нанять, сможет это все потянуть?
И не получится ли из этого всего просто замена тренера ради замены тренера?