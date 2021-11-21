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В «Ман Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера

вчера, 08:20

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение об увольнении Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

The Times сообщает, что на экстренном совещании боссы решили отправить норвежского специалиста в отставку. Вскоре с ним согласуют условия расторжения контракта.

После разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) МЮ занимает 7-ю строчку в таблице АПЛ с 17 очками.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:58
Слишком затянули в МЮ с увольнением Сульшера. Сезон можно было ещё спасти. Разве хуже чем 0-5 от Ливера что-то могло случиться? Это ли не позор? Зачем надо было ещё месяц ждать
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:02
Сколько Роналду забил голов топ-клубам? Неужели его купили забивать Норвичу и условному Ньюкаслу? Да и без него забивали? МЮ впервые так позорно проиграл Клоппу 5-0 и где хотя бы один гол от Роналду,хотя разве что с оффсайда.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:56
наверное освободившийся Куман.
viv
viv
вчера в 15:27
Все таки расстались с Сульшером.
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 13:12
новому тренеру придется снова с нуля... и вправду, кто потянет такую ношу с КР впридачу?
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:28
ну неужели.
Брулин
Брулин
вчера в 11:54
Чудо как говорится не произошло, очевидно, что все-таки нужен топ тренер с опытом, а не вот это вот всё...
SpartakАдекват
SpartakАдекват
вчера в 11:51
Долго же тянули с этим решением.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:45
Бедный Оле. Во всем мире футбола тренеры приходят на всё готовое, а ему оставили руины после Моура. А то что проблемы пошли уже после его трансферов, до этого результаты были - это тоже ужасное наследие прошлых менеджеров на 4й год.
Berlinskiy
Berlinskiy
вчера в 11:27
Зря уволили,уже поздно.Кого взять вместо него?Зидан такой же физрук как и сульшер только фартовее.Конте надо было брать
berda2003
berda2003
вчера в 11:01
долго решали, кто главней и важней: игроки или тренер... решили.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:53
Да не может быть??? 🤣🤣🤣
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:23
Ну да.
Джимми Хокинс
Джимми Хокинс
вчера в 10:20
Роналду схавал очередного тренера. До его прихода МЮ показывал удовлетворительные результаты и прогрессировал.
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 10:15
Непонятно , почему тянули с увольнением ? Ведь было понятно , что Сульшер не в состоянии управлять командой !!!
МЮ не просто нужен, а необходим тренер, в которого игроки поверят, а топ он или не топ тренер - это дело второе.
В середине сезоне 2015- 2016 г. Реал пиком под з..д выгнал топ-тренера Бенитеса , и на его место поставил "зеленого" Зидана ! И ЧТО !? С ним клуб выиграл 3(ТРИ !!!) Кубка ЛЧ подряд !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:07
Оле чем-то похож на Олича, так же отлично играл, но тренер из него, как из овна пуля.
cska1948
cska1948 ответ Q-J-G (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:06
Если говорит про "вчера", то Сульшера вообще не стоило назначать гл. тренером.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 10:00
согласен с тобой на все 100%, друг. До прихода Роналду МЮ играл намного лучше и молодежь давала результат. Сейчас потухли все, даже перечислять не надо. Совпадение, не думаю.

П.С. С победой над покерятами!
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 09:58
менять оле на роджерса ? Это то, о чем мечтают фанаты МЮ? это уже безысходность
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 09:53
А теперь главный вопрос: кто придет вместо Оле, чтобы дать результат?

Все приличные тренеры либо заняты, либо не хотят идти в клуб (как Зидан). Плюс не стоит забывать, что в МЮ тренер еще должен быть и менеджером. Поэтому возникает вопрос: кто из тех, кого Юнайтед сможет нанять, сможет это все потянуть?

И не получится ли из этого всего просто замена тренера ради замены тренера?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:49
Результата нет,надо менять тренера.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:37
охохо! так до него было Ваня Галя,потом Маврик,который вообще практически своими хотелками разорил МЮ,да и ещё мешок с собой прихватил. И за это время довольствовались ЛЕ. Ну так и Оле выводил в финал!!! Но не выиграли,так Жозе в последний год вообще из клуба оставил руины. Да - не супер тренер норвежец,но его трансферная политика,не такая уж и бурная.
Смешно ждать Зидана.который навряд ли придёт,а даже если и возглавит,далеко не факт что приведёт к чемпионству АПЛ или ЛЧ.
Пока Роналду не пришёл
Норвежец делал своё дело
particular
particular
вчера в 09:36
Даже сложно представить, сколько и чего стоило клубу это запоздалое решение. Репутационные потери и спортивные достижения - это только явные и очевидные результаты излишнего доверия Сульшеру... Сменщику достанется печальное наследство...
Gahi
Gahi
вчера в 09:32, ред.
После того когда был отправлен в отставку Жозе Моуриньо, 19 декабря 2018 года Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" а 28 марта 2019 года «Манчестер Юнайтед» назначил Сульшера главным тренером на постоянной основе, заключив с ним трёхлетний контракт. В сезоне 2019/20 Сульшер привел "МЮ" к бронзовым медалям чемпионата Англии, а в прошлом сезоне - к серебряным. Также он вывел команду в финал Лиги Европы сезона 2020/21, где его команда уступила "Вильярреалу". В июле этого года " Манчестер Юнайтед" подписал с Сульшером новый контракт на 3 года. Но в новом сезоне команда Оле-Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" демонстрирует весьма удручающие результаты особенно в последних матчах, после поражения против "Ливерпуля" (0:5), были разговоры об отставки, но тем не менее, руководство не торопилась увольнять главного тренера. Возможно, причина по которой все еще держался Сульшер на своем посту было в его отступных. В случае досрочного расторжения контракта клубу придется выплатить Сульшеру €9 миллионов. Но после очередного разгромного поражения теперь уже от "Уотфорда" со счётом (1:4) терпение хозяев клуба окончательно лопнуло и они приняли решение об отставки Оле-Гуннара Сульшера. Участь каждого тренера такова, если у тебя есть результат и трофеи с командой то ты востребованный специалист, но а если результаты плохие то тебе всегда укажут на дверь🚪. Удачи
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 09:25
Похоже, проблема Оле еще и в отсутствии понимания, какие игроки нужны на определенной позиции и как избавиться от шлака. Ему досталось тяжкое наследие Моуриньо: Санчес, Дармиан, Филейни (от Мойеса еще), Мхитарян, Матич, Фред, Мага, Погба, многие из которых куплены за огромные деньги, т.е. брали под Жозе конкретно, по его выбору, не скупясь. Однако, никто из них особо не отличился (если не считать ЛЕ). Кстати, сам Жозе весьма критически относился ко всем этим игрокам, что показательно. Потом Жозе свалил по-тихому, прихватив торбу с немалыми бабками, а Оле попал как "кур в ощип". У него не хватило смелости и авторитета противостоять наглому поведению некоторых игроков, политике менеджмента клуба и к тому же провести масштабную чистку. Засиделись высокооплачиваемые бездельники, вот и результат. Оле - видимо, честный малый, рассчитывал, что профессионалы сами как-то должны понимать, что надо делать на поле и как себя вести. А они без кнута распустились...
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 09:12
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 09:04
    Распилил березу на поленья(Мага, Скотти, Фред, Матич, Витя, Байи)
    Легким мановением руки
    Мужики спросили: "Кто ты? - Сульшер!
    И оп---денели мужики...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:03
    Сульшер для спартака тот кто нужен, может федуну с ним пообедать.
    112910415
    112910415
    вчера в 09:02
    решили всё же, что не игроки виноваты
    D_О_M_I_N_A_T_O_R
    D_О_M_I_N_A_T_O_R
    вчера в 08:56
    Оладья -Роналду забивает голы, а не стоит в защите или в воротах…В отличии от мс Роналду 5 ЛЧ, он самый титулованный игрок во всем АПЛ, и не он ставит игру команды…
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