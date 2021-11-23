ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Ренату Санчеш: «Я знаю какие клубы звонят, но сейчас не могу сказать»

вчера, 09:04

Игрок французского клуба «Лилль» Ренату Санчеш является одной из целей топ-клубов на грядущее трансферное окно. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», также игроком интересуется «Милан».

В недавнем интервью L'Equipe Ренату сказал несколько слов по этому поводу:

Когда я приехал в «Баварию», я не был готов играть в таком клубе. Сегодня я чувствую себя готовым. Я лучше понимаю футбол, у меня больше опыта, я знаю, что нужно делать, чтобы играть в таком клубе, и это все меняет.

Может быть, «Милан» и «Арсенал» заинтересованы мной, я не знаю. Я говорил со своим агентом, я знаю, какие клубы звонят, а какие нет, но сейчас я не могу это сказать. Я знаю, что готов.

Если поступит предложение, я выясню, что для меня лучше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:13
Молчи,ахтунг-партизанен!
ДСА
ДСА
вчера в 11:02
Надо выбрать так, что бы потом не пожалеть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:55
Милану бы пригодился!
wbv7rztfe6er
wbv7rztfe6er
вчера в 10:36
Главное о себя по чаще в сми говорить, что топ-клубы интересуются..
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 10:32
Круто... Я все знаю, но никому не скажу... Прям срочно в номер надо. Я тоже могу сказать что условным Кокориным интересуются 100500 Топ-клубов, но какие не скажу! Вот такое западло)))
beefs
beefs
вчера в 09:28
если есть выбор - хорошо...
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