Ренату Санчеш: «Я знаю какие клубы звонят, но сейчас не могу сказать»

Игрок французского клуба «Лилль» является одной из целей топ-клубов на грядущее трансферное окно. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», также игроком интересуется «Милан».

В недавнем интервью L'Equipe Ренату сказал несколько слов по этому поводу:

Когда я приехал в «Баварию», я не был готов играть в таком клубе. Сегодня я чувствую себя готовым. Я лучше понимаю футбол, у меня больше опыта, я знаю, что нужно делать, чтобы играть в таком клубе, и это все меняет.

Может быть, «Милан» и «Арсенал» заинтересованы мной, я не знаю. Я говорил со своим агентом, я знаю, какие клубы звонят, а какие нет, но сейчас я не могу это сказать. Я знаю, что готов.

Если поступит предложение, я выясню, что для меня лучше.