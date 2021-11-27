Антон Миранчук рассказал о своём состоянии после реабилитации

Полузащитник «Локомотива» , вернувшийся в Москву из Германии, где проходил курс лечения из-за травмы, рассказал о своем самочувствии.

Очень рад вернуться и увидеть близких людей рядом. Реабилитация в Германии заняла примерно три месяца. Каждый день я вставал в 7:30, у меня было две тренировки в день и один выходной на неделе — в воскресенье. Каждый день шла постоянная работа. Сперва мы чередовали работу в зале. Затем, когда по результатам МРТ стало понятно, что нагрузки можно повышать, начал работать с мячом на поле. Между этими тренировками всегда была терапия. За мной хорошо смотрели и следили. Можно сказать, я был под лупой. Реабилитологи всё подводили к тому, чтобы по приезду в Москву я приехал более-менее здоровым. Завтра прилетят физиотерапевты, специалисты, с которыми я проходил реабилитацию. Скоро пройдут дополнительные встречи, на которых мы точнее определим наши дальнейшие планы и сроки по восстановительному процессу.

Форма у меня сейчас, конечно, не идеальная, потому что я тренировался с мячом только последние недели три. Естественно, когда ты два с половиной месяца не прикасаешься к мячу, вернуться не так просто. Приходится вспоминать. Но я очень скучал и этот момент, когда ты снова встречаешься с мячом, когда ты на поле — самое лучшее, что может быть у футболиста. Я мог бы и раньше начать это делать, но у меня была совсем запущенная травма, было больно. Сейчас это делаю уже под контролем и не злоупотребляю.

Когда уехали на лечение — было ещё лето. Приехали — уже наступила зима. Вообще Дюссельдорф — красивый город. Мы очень много гуляли, когда были выходные дни. Конечно, было, чем заняться, но после тяжёлого дня приходишь уставший и просто отдыхаешь. Главная цель была одна — пройти реабилитацию до конца.

Конечно, за «Локомотивом» следил, ну как не следить! Думаю, это был риторический вопрос. Очень сильно переживаю, смотрю. Эмоции, когда находишься по ту сторону экрана, всегда тяжелее. Лучше быть внутри этого всего.