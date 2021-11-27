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Антон Миранчук рассказал о своём состоянии после реабилитации

вчера, 12:24

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, вернувшийся в Москву из Германии, где проходил курс лечения из-за травмы, рассказал о своем самочувствии.

Очень рад вернуться и увидеть близких людей рядом. Реабилитация в Германии заняла примерно три месяца. Каждый день я вставал в 7:30, у меня было две тренировки в день и один выходной на неделе — в воскресенье. Каждый день шла постоянная работа. Сперва мы чередовали работу в зале. Затем, когда по результатам МРТ стало понятно, что нагрузки можно повышать, начал работать с мячом на поле. Между этими тренировками всегда была терапия. За мной хорошо смотрели и следили. Можно сказать, я был под лупой. Реабилитологи всё подводили к тому, чтобы по приезду в Москву я приехал более-менее здоровым. Завтра прилетят физиотерапевты, специалисты, с которыми я проходил реабилитацию. Скоро пройдут дополнительные встречи, на которых мы точнее определим наши дальнейшие планы и сроки по восстановительному процессу.

Форма у меня сейчас, конечно, не идеальная, потому что я тренировался с мячом только последние недели три. Естественно, когда ты два с половиной месяца не прикасаешься к мячу, вернуться не так просто. Приходится вспоминать. Но я очень скучал и этот момент, когда ты снова встречаешься с мячом, когда ты на поле — самое лучшее, что может быть у футболиста. Я мог бы и раньше начать это делать, но у меня была совсем запущенная травма, было больно. Сейчас это делаю уже под контролем и не злоупотребляю.

Когда уехали на лечение — было ещё лето. Приехали — уже наступила зима. Вообще Дюссельдорф — красивый город. Мы очень много гуляли, когда были выходные дни. Конечно, было, чем заняться, но после тяжёлого дня приходишь уставший и просто отдыхаешь. Главная цель была одна — пройти реабилитацию до конца.

Конечно, за «Локомотивом» следил, ну как не следить! Думаю, это был риторический вопрос. Очень сильно переживаю, смотрю. Эмоции, когда находишься по ту сторону экрана, всегда тяжелее. Лучше быть внутри этого всего.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 17:43
Тот случай, когда заграница не дала ничего хорошего.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:23
Мне кажется спёкся Антоша и на прежний уровень уже не выйдет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:55
Цирк миллионеров. Ещё и в Россию вызвал,для замера температуры и анализов мочи и кала. А наиграл за карьеру на уринотерапию.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:22
Давай , Антон, поправляйся. Еще и клубу и вполне возможно и сборной поможешь.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:41
Здоровья ему в будущем.
протон
протон
вчера в 15:20
Тут столько всего произошло, Тох...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:03
Если бы не травма, то можно сказать хорошо отдохнул.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:32
Скорейшего возвращения на поле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:26
Давай уже начинай играть!
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