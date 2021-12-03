Агент Кокорина — о слухах про переход: «Вообще ничего не рассматриваем» !

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» , рассказал о ситуации российского форварда.

Пока Александр игрок «Фиорентины». Зима наступит, будем смотреть.

Есть ли к Кокорину интерес из России? Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин — игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет.