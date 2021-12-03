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Агент Кокорина — о слухах про переход: «Вообще ничего не рассматриваем»

вчера, 15:19

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о ситуации российского форварда.

Пока Александр игрок «Фиорентины». Зима наступит, будем смотреть.

Есть ли к Кокорину интерес из России? Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин — игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет.

Рассматривает ли он вариант с ОАЭ? Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине». Когда клуб что-то скажет — устраиваем, не устраиваем, — или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:26
Почему же только два? В ФНЛ есть больше подходящих команд, как и в ФНЛ-2, надо лишь поумерить аппетиты.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:21, ред.
Если серьёзно, то Кокорину надо куда-нибудь в страны, куда приезжают доигрывать и платят хорошо и не знают ничего об игроке, только то, что агент впарит. В России же можно говорить пожалуй только о двух клубах (Урал и Ахмат). Президент Урала давно его зовёт, да и Кадыров много раз говорил, что примет Кокорина с распростёртыми объятиями. В остальных клубах дураков наверное не осталось, а кто то финансово не потянет "инвалида". Две минуты играет пол года лечится...
МапС
МапС
вчера в 16:18, ред.
Как там в "Покровских воротах"?
Спасибо за сладостные секунды! - скажет Фиорентина и сбагрят Саню...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:14
Futurista
Futurista
вчера в 16:05, ред.
Агент: 30-ю минуту сыграем, а там посмотрим...
kust07
kust07
вчера в 16:01
Зачем рассматривать,ему уже на пенсию пора, ничего толкового из него не выйдет.
протон
протон
вчера в 15:59
Зачем ему уходить если и так всё хорошо
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:43
Бердышев: "Нас и здесь неплохо кормят."
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:39
Я на шестнадцати мильонах сижу и сидеть буду!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:35
Зарплату и так Кокорин регулярно получает, чего дергаться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:32
Агент Кокорина — о слухах про переход: «Вообще ничего не рассматриваем» !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине»

Позабавил агентишко. " Мы играем!" .Да там Кокоша -то не играет, не то что агент...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:25
Причин для разговора нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:22
Кокоша там надолго залёг.
drug01
drug01
вчера в 15:20
Надо играть
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