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Ордец: «Сделаем всё, что закончить 1-й цикл чемпионата на 1-м месте»

вчера, 21:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.12.2021 в 14:00 Не начался

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Я в «Динамо» 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать всё, чтобы закончить эту часть на первом месте. Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:13
Мы вас поддержим!
протон
протон
вчера в 21:50
Думаю все болельщики будут рады, в том числе и зенитовские, им надоела и наскучила игра Семака. нужен Зениту тренер который ставит задачи и на евро аренах.
ABir
ABir
вчера в 21:43
Петарды только не поджигайте
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:36, ред.
Вот и прямые обращения к Судейскому корпусу пошли в ход....

....так не честно....
Cat01
Cat01
вчера в 21:30
Желаем удачи
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