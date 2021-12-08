Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

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вчера, 08:39

Завершилась половина матчей заключительного тура Лиги чемпионов.

По итогам этих встреч определились 12 команд, которые вышли в плей-офф турнира — это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «Интер», «Атлетико», «Реал», «Бавария», «Аякс», «Спортинг» и ПСЖ .

«Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Лейпциг» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги Европы.