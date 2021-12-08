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Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 08:39

Завершилась половина матчей заключительного тура Лиги чемпионов.

По итогам этих встреч определились 12 команд, которые вышли в плей-офф турнира — это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «Интер», «Атлетико», «Реал», «Бавария», «Аякс», «Спортинг» и ПСЖ.

«Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Лейпциг» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:40
Аяксу и Спортингу удачи!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:38, ред.
Пусть Бавария и ПСЖ встретятся с Ливерпулем и МС
bayern-cobra
bayern-cobra ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 22:01
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 20:43
    Спортинг и Аякс там лишние !
    На их месте должны быть бомжи !
    juvenale
    juvenale ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:44
      протон
      протон
      вчера в 16:46
      Ливерпуль и Бавария очевидные фавориты, по крайней мере по игре на голову сильнее всех.
      эта лч уникальна - сразу 3 клуба могут одержать 6 побед из 6 - бавария, аякс и ливерпуль
      sash71
      sash71
      вчера в 16:07, ред.
      Было время когда в Лиге Чемпионов рулила Ла Лига…..теперь пальму первенства отобрала АПЛ. МЮ, Ливерпуль, МС и Челси смотрятся явно сильнее своих конкурентов. Но кто же сможет все таки им составить достойную конкуренцию ? На мой взгляд это Бавария и предпочтение отдаю в какой-то степени голландскому Аяксу. Аякс, как и Ливерпуль в своей подгруппе, выиграл все матчи. Сравнивать группы в которых были обе команды не буду и давать оценку играм не хочу. Но Аякс показал очень и очень достойную игру во всех встречах. Рвение к победе молодых голландцев порой перехлёстывала за край. Стадия плей офф обещает быть как никогда напряженной и, уверен, будет переполнена интересными матчами.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 16:03
      Ждём следующию партию!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 13:17
      4 клуба из АПЛ , вот это сильнейший чемпионат.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 13:16
      Пока без сюрпризов. Только Боруссия Дортмунд огорчила но у них был травмирован Холанд а без него она обыкновенный середняк.
      kust07
      kust07
      вчера в 12:41
      Команд от России ещё не скоро увидим в этом списке
      1bear
      1bear
      вчера в 12:29
      Атлетико прошел с трудом и не заслужено
      санек002
      санек002
      вчера в 12:01
      ЗЕНИТ УДЕЛАЕТ СЕГОДНЯ ЧЕЛСИ!ХОТЯ ОБЕИМ КЛУБАМ ЭТО БУДЕТ КАК ТРЕНИРОВКА
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 11:54
      АПЛ может и 10 клубов поставить для ЛЧ.
      shur
      shur
      вчера в 10:27
      ...Браво Старушка Англия ....куда уж маленькой, беззащитной России тягаться !
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 10:24
      Семак:"А у меня не было в контракте пункта выхода в плей офф ЛЧ"
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 10:03
      Челси, Ливерпуль, Реал и Бавария - четыре мушкетёра ЛЧ !!! ☝👍😉
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      вчера в 09:42
      Четыре клуба из Англии это круто, даже МЮ со всеми его проблемами прошёл.
      Nazi
      Nazi
      вчера в 09:31
      Потом скажут, что немецкий чемпионат лучше французского. Все немцы в ауте. Только Бавария на коне. А она всегда на нем. Дортмунд даже Спортинг не смог пройти. А Вольфсбург вообще пропадает в самой позорной группе ЛЧ, при владельце с капиталом свыше 50 миллиардов.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 09:21
      каждый год одно и тоже
      ДСА
      ДСА
      вчера в 09:09
      В Лиге Чемпионов сенсационных команд не останется.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 09:04
      Английские клубы прошли все. Сильнейшая лига планеты
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 08:59
      Вполне ожидаемая компания.
      shlomo
      shlomo
      вчера в 08:53
      Все ожидаемо и нас ждут хорошие игры
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 08:49
      Пока без особых сюрпризов, только "Лейпциг", испытывающий спад, да "Боруссия", переживщая отсутствие Холанда из-за травмы покинули Лигу Чемпионов, хотя обычно доживали до плей- офф.
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 08:46, ред.
      Пока всё почти без неожиданностей.
      a8xv4ufgvgc4
      a8xv4ufgvgc4
      вчера в 08:44
      По-хорошему удивил Спортинг
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 08:42
      Всего один немецкий клуб.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 08:41
      Классная компашка)))
      8wbeewewvk6v
      8wbeewewvk6v
      вчера в 08:40
      Очень солидная компания
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