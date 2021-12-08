Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

Завершилась половина матчей заключительного тура Лиги чемпионов.
По итогам этих встреч определились 12 команд, которые вышли в плей-офф турнира — это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «Интер», «Атлетико», «Реал», «Бавария», «Аякс», «Спортинг» и ПСЖ.
«Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Лейпциг» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги Европы.
На их месте должны быть бомжи !
На их месте должны быть бомжи !
эта лч уникальна - сразу 3 клуба могут одержать 6 побед из 6 - бавария, аякс и ливерпуль
эта лч уникальна - сразу 3 клуба могут одержать 6 побед из 6 - бавария, аякс и ливерпуль
https://youtu.be/ltt3LNTGuns