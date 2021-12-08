ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Боярский: «Теперь все будут знать, что „Зенит“ — очень серьёзный соперник»

вчера, 23:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на результат матча питерцев против «Челси».

В этой ничьей победил «Зенит», причем с большим перевесом. Он доказал, что является лучшей командой в России на сегодняшний день. Нужно иметь существенное моральное превосходство, чтобы найти в себе силы играть с «Челси» на таком высоком уровне. Когда «Зенит» сравнял счет, именно это и показал. Горжусь.

Оздоев забил потрясающий гол и доказал, что наша команда может достойно играть с любой европейской командой. В скором времени «Зенит» будет способен обыграть вообще любую европейскую команду. Заявка на это уже точно есть. В Европе наверняка высоко оценили способности петербуржцев. Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник.

Все новости
Григорян: «Этот сезон покажет, на что способен Тедеско»
Сегодня, 19:14 Комментарии9
Депутат Журова: «Фанаты ЦСКА могли сдать своих»
Сегодня, 18:32 Комментарии10
Смородская о матче «Марсель» — «Локо»: «Никаких ожиданий, как и надежд»
Сегодня, 17:45 Комментарии20
Мостовой — о Тедеско в «Лейпциге»: «Это хорошая работа агентов»
Сегодня, 17:45 Комментарии9
Федотов: «Соболева должны дисквалифицировать ещё на два матча»
Сегодня, 16:21 Комментарии14
Федун: «Рано или поздно, я надеюсь, Тедеско вернётся в „Спартак“»
Сегодня, 14:52 Комментарии33
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
сегодня в 14:30, ред.
Ты плохо знаешь футбол в целом и АПЛ в частности. Амбиции команд АПЛ и особенно их болельщиков не позволяют им относится к результатам игр - "...по барабану...", в какой корзине оказаться, это во первых, а во вторых, с первого места Челси попал бы в корзину сеяных и 1/8 начинал бы с домашней игры с одной из - ПСЖ, Атлетико, Спортинг, Интер, Бенфика, Вильяреал, Аталанта, Зальцбург, а теперь, раз они попали в несеяные, им придётся играть первую игру на выезде с кем то из сеяных - Аякс, Реал, Бавария, Лилль.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:56
Им по барабану,с первого или со второго места,они все равно пройдут дальше,но если вопрос стоял бы играть за выход из группы,то не думаю что Зениту повезло бы
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 10:54
И понесло мушкетёра....
viv
viv
сегодня в 10:43
Честно говоря ,некоторые его заявления начинают восприниматься как троллинг Зенита.Оставили бы уже в покое пожилого человека.
lotsman
lotsman ответ djw5ktahvsj4 (раскрыть)
сегодня в 10:30
А что же не завершил? Если бы завершил, то вышел бы на первое место в группе. Или ты считаешь, что им это не нужно было?
djw5ktahvsj4
djw5ktahvsj4
сегодня в 10:01
Челси если было нужно, то завершил бы матч ещё в первом тайме
berda2003
berda2003
сегодня в 09:37
как-то даже жаль шляпу - така любов...
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:07
джек я тебя не узнаю!всегда нормальный адекватный товарищ!не чета некоторым вашим,начинаешь заводиться и искать повод что бы досадить кому то!ну все равно уважуха таким!
санек002
санек002 ответ Леонив (раскрыть)
сегодня в 09:04
зато миша боярский доволен!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 08:50
Одна победа над Мальме в группе - это конечно же очень серьезная заявка на то чтобы "обыграть любую европейскую команду"!
29081985
29081985
сегодня в 08:40
Махнул наверное лишнию стопку мушкитер)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:18
Эх, Миша, Миша... деменция делает своё чёрное дело, увы. Не сдавайся, каналья!
vwk44s9ycv4z
vwk44s9ycv4z
сегодня в 08:12
Ничего это не значит, Челси ничего не нужно было .....
Альфи
Альфи
сегодня в 07:49
?w=2520
cska1948
cska1948
сегодня в 07:42
Боярский: «Теперь все будут знать, что „Зенит“ — очень серьёзный соперник»
------------------
Короче, спалился Зенит!
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 07:36
Скорее всего до весны все забудут.
mat73
mat73
сегодня в 07:30
Боярский: .....В скором времени «Зенит» будет способен обыграть вообще любую европейскую команду......
Эти слова из этой песни мы слышим уже с 2012 года, как это обещалось "народное достояние" - с тех пор сколько газовых миллионов выветрилось, сколько талантов загубилось на голубых скамейках, итд итп, а воз и ныне там - то есть на третьих четвертых местах в группе
ДСА
ДСА
сегодня в 07:07
Челси просто подарил им ничью.
7xcebem384ut
7xcebem384ut
сегодня в 06:46
Это вряд ли
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:26
Миша своих нахваливает
d_fincher
d_fincher
сегодня в 06:02, ред.
"Оздоев забил потрясающий гол и доказал, что наша команда может достойно играть с любой европейской командой"

И что же она не играет? 4-й год уже. Может все-таки это небольшое заблуждение и причины ничьей в том, что Челси было как-о все равно на это очко?

Такие как Боярский вводят в заблуждение болельщиков, сея в них веру год за годом, каждый раз вылетая сперва из ЛЧ, а потом - это если еще повезет - из ЛЕ.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 05:50
Вверху у Соккера открываю вкладку - рейтинг УЕФА по клубам и вижу, что Зенит там на 33-м месте с общей стоимостью состава в 173 миллионов евро (здесь и далее - данные с Трансфермаркета).
Над Зенитом располагается Динамо Загреб со стоимостью состава в 109-ть миллионов евро. Ещё строчкой выше пражская Славия со стоимостью в 74-ре миллиона евро. А ещё выше Базель с 68-ю миллионами евро, оцененными за всех игроков команды, Зальцбург со 155-ю миллионами...
На 19-м месте рейтинга нахожу Шахтёр, стоимость состава которого равно стоимости состава питерского клуба, и думаю - ну ладно в этом году украинский клуб провалился, но ранее-то играл весьма не дурно, совсем недавно был в полуфинале Лиги Европы, выходил в плей-офф ЛЧ. Чё ж Зенит-то так не играет при равной стоимости состава? Надо ли продолжать?

Вы говорите, что выше Зенита нет никого, у кого стоимость состава меньше, а я там десяток клубов таковых нашёл. Напомню лично Вам то, что уже неоднократно писал, потому что именно Вы постоянно козыряете на стоимость состава, оправдывая игру российских клубов и Зенита в частности. Стоимость состава - понятие эфемерное. Зашли Зенит и Шахтёр в первый тур ЛЧ с одинаковой стоимостью состава, одни заняли четвёртое место и не увеличили стоимость своего состава тем самым, ибо никому не нужны игроки, проигрывающие всем подряд, а другие вышли в плей-офф, тем самым значительно повысив продажную стоимость своих игроков. Если Вы постоянно киваете на низкую стоимость состава - это говорит лишь о том, что игроки Вашего любимого клуба играют плохо - кто хорошо играет, у того растёт стоимость.
Аякс несколько лет назад доходил до полуфинала ЛЧ и поднял втрое стоимость своего состава, относительно первого игрового дня в групповой стадии. Что мешает Зениту так же сыграть? Ну, стоите "вы" 170-ть миллионов, так дойдите до финала и будете стоить уже пятьсот миллионов, а там и Челси недалеко окажется, они тоже не сразу строились.
Boricku
Boricku
сегодня в 05:31
Про Зенит давно пора забыть, это Газпром и то всем проигрывает
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 05:21, ред.
Каждый видит то что хочет...и что заслуживает...
Кто то денно и нощно пересчитывает гостевые победы Зенита...)))...кто то нет...каждому своё....

Для того она и статистика чтоб использовать её в своих целях...))
Зенит - 28-я команда рейтинга УЕФА...
Выше Зенита нет ни одного клуба с наименьшей чем у него стоимостью состава...
Не смотря на осечки косяки и игры по-ленивке как с Брюгге - Зенит неплохо отбегал (по-вашему отмучился) в этом сезоне в ЛЧ...
Тот случай когда глупо рассчитывать на плейофф с Челси и Юве...и одновременно когда место в ЛЕ тебе гарантированно после домашней победы над Мальмё 4:0....
Упамянотых к ночи..зачем то... неких "газовых вливаний" достаточно лишь на лёгкую гегемогию в РПЛ...в чём Вы могли убедится после "подаренных" в РПЛ 6-ти очках Зениту от ЦСКА...который в силу своей занятости вообще не разменивается на всякого рода еврокубки а феерит и куражится в Кубке страны где одерживает крупные победы над Ижевском и Липецком...чего в свою очередь достаточно чтоб пристыдить Зенит в невозможности обыграть какой то Челси с составом всего лишь в 900 миллионов евро....)))

Конечно же не скажу что Зенит Семака образец выступлений в ЛЧ....
Но так же не скажу что Зенит выглядел объектом для битья в закончившемся групповом этапе ЛЧ 2021....вполне сносное выступление...

Поддерживая ваше неравнодушие и внимание к результатам Зенита...в свою очередь охота в знак солидарности пожелать ЦСКА удачи в матче против Арсенала Тула....

В итоге Зенит...в хорошей компании с Барселоной, Порту, Севильей,Лейпцигом, Боруссией отправляется в ЛЕ...

Всего наилучшего...успехов и позитива !!!!
Boricku
Boricku ответ Леонив (раскрыть)
сегодня в 04:38
Газпром позор рпль
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 02:48
Ну с Челси и Краснодар играл в ничью , даже в Англии)
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 02:24
А теперь неплохо бы выслушать Маразм-2 от Генделя Орлова.
протон
протон
сегодня в 01:59
Ну вот почему всегда Зениту в такой манере не играть!? Ну классно же!
Поймал себя в конце на мысли, что Зенит ну никак не заслужил сегодня поражения! Как хорошо, что Мага забил!
Леонив
Леонив ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:26
Ваш пост похож на "реплику" Пеле. Но Бразилия никогда не была где-то чемпионом в каком нибудь хоккее. А СССР был Олимпийским чемпионом по футболу, кстати обыграв в финале именно Бразилию. Россия в пляжном футболе троекратные чемпионы мира (считается, что "пляж" прерогатива именно бразильцев). в футзале Россия в лидерах. Где у Бразилии какие то успехи в хоккее?
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Не смеши мои подковы.....
У «Зенита» 0 побед в 18 гостевых матчах еврокубков подряд
"Зенит" сыграл вничью с "Мальме" в поединке 5-го тура Лиги чемпионов.
Любопытно, что питерцы не побеждают в последних 18 гостевых матчах в еврокубках. Команда лишь раз забивала больше одного мяча в этих встречах.

А ты тут приводишь пример из нашего колхоза после завершения группового этапа ЛЧ🤗
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100