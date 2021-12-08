Боярский: «Теперь все будут знать, что „Зенит“ — очень серьёзный соперник»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на результат матча питерцев против «Челси».

В этой ничьей победил «Зенит», причем с большим перевесом. Он доказал, что является лучшей командой в России на сегодняшний день. Нужно иметь существенное моральное превосходство, чтобы найти в себе силы играть с «Челси» на таком высоком уровне. Когда «Зенит» сравнял счет, именно это и показал. Горжусь.

Оздоев забил потрясающий гол и доказал, что наша команда может достойно играть с любой европейской командой. В скором времени «Зенит» будет способен обыграть вообще любую европейскую команду. Заявка на это уже точно есть. В Европе наверняка высоко оценили способности петербуржцев. Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник.