В «Реале» вспышка коронавируса. Клуб отложил тренировку ради тестирования

1639649601

вчера, 13:13

В «Реале» увеличивается число заражений коронавирусом.

Сегодня клуб может объявить о новых случаях заражения, сообщает As со ссылкой на Cope.

По информации источника, в мадридском клубе перенесли сегодняшнюю тренировку, чтобы провести дополнительные тесты и определить точное число заболевших.

Ранее стало известно о положительных тестах у полузащитника и защитника Марсело.