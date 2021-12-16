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В «Реале» вспышка коронавируса. Клуб отложил тренировку ради тестирования

вчера, 13:13

В «Реале» увеличивается число заражений коронавирусом.

Сегодня клуб может объявить о новых случаях заражения, сообщает As со ссылкой на Cope.

По информации источника, в мадридском клубе перенесли сегодняшнюю тренировку, чтобы провести дополнительные тесты и определить точное число заболевших.

Ранее стало известно о положительных тестах у полузащитника Луки Модрича и защитника Марсело.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:55
опять плохие времена для футбола
sash71
sash71
вчера в 20:33
Да чет по всей Европе пошли вспышки. АПЛ погряз в вспышках и так же переносят матчи. Походу пошла очередная волна домасидения.
FERIS
FERIS
вчера в 19:43
Мда уж,омикрон даёт о себе знать(
1bear
1bear
вчера в 19:31
да уж,-как то грустно стало,и в Англии та же фигня...
particular
particular
вчера в 17:07
Беда. Но преодолимая. Опыт проведения ограничительных и профилактических мероприятий накоплен, - справятся... Другое дело, болезнь для каждого в отдельности, если не в лёгкой форме, - не пройдёт бесследно...
Всем сил и терпения...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:50
Желаю всем здоровья и скорейшего выздоровления!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:41
Та вы шо! Согласно версии побывавших там летом(среди таких "особенных" оказалась и знакомая семья,сдающих внаём дом на Рублёвке и трёшку у "Динамо" и живущих на эти доходы в Праге),там всё так спокойно,что похоже на потусторонний мир.
Видимо,доигрались.
протон
протон
вчера в 16:09
Чот страшно становится, могут ведь с такими ужасными перспективами ковида в клубах вообще приостановить футбол в Европе(
Здоровья всем, надеюсь, что пройдёт в лёгкой форме, без последствий для игроков и персонала клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:56
Надо вакцинироваться!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:53
Надо прививки делать.
ДСА
ДСА
вчера в 15:01
И там все сертификаты о вакцинации купили.
NOVA
NOVA
вчера в 14:32
дай бог всем здоровья!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:08
Что-то участились случаи...
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 14:08
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 13:43
    расслабились европейцы
    Gelious
    Gelious ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 13:35
    Это если бы только у Реала Мадрид так было. Но, судя по Англии, одним клубом это не ограничивается. А тогда постоянно всем засчитывать будут поражения.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 13:16
    Съездили а Турцию, отдохнули.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 13:16
    Поражения им засчитывать, не... матчи откладывать.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:15
    Печально все это....и конца пока не видно
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