В «Реале» вспышка коронавируса. Клуб отложил тренировку ради тестирования

В «Реале» увеличивается число заражений коронавирусом.
Сегодня клуб может объявить о новых случаях заражения, сообщает As со ссылкой на Cope.
По информации источника, в мадридском клубе перенесли сегодняшнюю тренировку, чтобы провести дополнительные тесты и определить точное число заболевших.
Ранее стало известно о положительных тестах у полузащитника Луки Модрича и защитника Марсело.
Всем сил и терпения...
Всем сил и терпения...
Видимо,доигрались.
Видимо,доигрались.
Здоровья всем, надеюсь, что пройдёт в лёгкой форме, без последствий для игроков и персонала клуба.
Здоровья всем, надеюсь, что пройдёт в лёгкой форме, без последствий для игроков и персонала клуба.