ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Колыванов заявил, что не понимает, зачем «Динамо» нужно подписывать Смолова

вчера, 18:04

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Честно говоря, у «Динамо» передняя линия хорошо укомплектована, ребята неплохо играют. Не знаю, чем руководствуются «бело-голубые», в чем они видят потенциал Смолова. У Федора, к тому же, непростой характер. Да и возрастной он. Наверное, Смолов сам хочет вернуться, ведь он когда-то начинал в «Динамо».

— Возможно, и самому «Динамо», молодому и задорному в плане состава, нужен такой «дядька»?

Вроде бы Шварц до этого высказывался, что его все устраивает в плане состава — быстрые, техничные, молодые, задорные ребята. А если кто-то придет и будет тянуть на себя одеяло? Да, молодежь. Но они берут другим — азартом, рвением, целеустремленностью.

— На самом деле была информация, что Шварц уже знает, как встроить Смолова в игру «Динамо».

Если Шварц так сказал, может, он реально это знает. Но ведь тогда кого-то сажать на лавку придется. А кого?

Все новости
Масалитин: «Сафонов незаменим в „Краснодаре“, но Матвею ещё расти и расти»
Вчера, 20:29 Комментарии3
Кавазашвили: «Селихов может составить конкуренцию Сафонову в сборной»
Вчера, 18:20 Комментарии9
Червиченко объяснил, почему ЦСКА не предлагает новый контракт Акинфееву
Вчера, 17:12 Комментарии14
Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Кокорина и Мамаева в „Химках“»
Вчера, 17:07 Комментарии7
Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к „Спартаку“»
Вчера, 15:20 Комментарии16
Д. Билялетдинов высказался о смене тренера в «Спартаке»
Вчера, 12:44 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
Как говорил знаменитый советский комментатор Г.Саркисянц: "Чистая девятка"!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:11
Ослабить атаку конкурента.
Boricku
Boricku
вчера в 18:41
Пенальти бить
berda2003
berda2003
вчера в 18:40
не хотят фашисты платить ему зарплату - вот и избавляются от обузы по дешёвке...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:32
Как обычно все по звонку...наверно. Что тут удивляться).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:07, ред.
Этого никто не понимает,кроме "бригады лесорубов-пильщиков" двух сторон и Федюни.И то последний-смутно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100