Колыванов заявил, что не понимает, зачем «Динамо» нужно подписывать Смолова

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вчера, 18:04

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб нападающего «Локомотива» .

Честно говоря, у «Динамо» передняя линия хорошо укомплектована, ребята неплохо играют. Не знаю, чем руководствуются «бело-голубые», в чем они видят потенциал Смолова. У Федора, к тому же, непростой характер. Да и возрастной он. Наверное, Смолов сам хочет вернуться, ведь он когда-то начинал в «Динамо».

— Возможно, и самому «Динамо», молодому и задорному в плане состава, нужен такой «дядька»?

Вроде бы Шварц до этого высказывался, что его все устраивает в плане состава — быстрые, техничные, молодые, задорные ребята. А если кто-то придет и будет тянуть на себя одеяло? Да, молодежь. Но они берут другим — азартом, рвением, целеустремленностью.

— На самом деле была информация, что Шварц уже знает, как встроить Смолова в игру «Динамо».