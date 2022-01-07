Кирьяков: «Сергеев заслужил уважение и внимание своим футбольным путем»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».
Сергеев заслужил уважение и внимание своим футбольным путем. Он ведь поднялся в РПЛ с самых низов, прибавляя шаг за шагом. «Крылья Советов» в нынешнем сезоне стараются играть в современный, атакующий, футбол, с быстрым переходом от обороны к атаке. И Сергеев в такой игре смотрится совсем неплохо. «Уфа» играет по-другому, чаще действуя вторым номером. В команде, которая занимает предпоследнее место в РПЛ, по сути дела, все действия в атаке сводятся к игре на Агаларова. В «Зените» никто на него играть не будет. Думаю, что в питерском клубе серьезно отслеживают потенциальных новичков и учитывают такие нюансы.
- Нет ли опасений, что новичок из команды, которая не борется за чемпионство, в «Зените» потеряется, как тот же Антон Заболотный, перешедший из «Тосно»?
Да разве только Заболотный! В «Зените» многие фактически завершили свои футбольные карьеры, при этом обеспечив себя на всю оставшуюся жизнь. Очень тяжело спрогнозировать, как проявит себя российский новобранец в элитном, по российским меркам, клубе. Многое будет зависеть от характера. Еще больше — от доверия тренерского штаба. Хотя «Зенит» — это клуб, в котором возможно все.