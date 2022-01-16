ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Первый тренер Миранчука: «Леше не нужно переходить в „Дженоа“»

сегодня, 17:28

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о потенциальном переходе россиянина в «Дженоа».

Мне кажется, Леше не нужно переходить в «Дженоа» — это команда не его уровня, они сейчас претендуют на вылет. Мое субъективное мнение — он грамотно поступит, если откажется от предложения «Дженоа» и перейдет в другой клуб, если есть еще предложения. В «Дженоа» сейчас не лучшая ситуация, мягко говоря, там ничего нет, перспективы слабые, главный тренер уволен спустя всего два месяца работы. В общем, там сейчас явно бардак происходит, а без обещанного игрового времени от тренера ему там точно нечего делать.

Конечно, Леше нужно уходить за игровой практикой — пока Гасперини так и не дает ему раскрыться, а время идет. Но ему нужна команда второй пятерки, не ниже десятого места. В любом случае, я уверен, что он без команды не останется, любая команда второй пятерки захочет его взять к себе в аренду, уверен. Самое главное — иметь гарантию тренера на игровое время, потому что Леше сейчас это просто необходимо.

Посмотрите, когда Миранчук получает шанс в «Аталанте», он всегда его использует, всегда становится полезным для команды. Но Гасперини, видимо, этого мало. Надеюсь, в скором времени Леша будет так же блистать в Италии, как он делал это в «Локомотиве», все предпосылки к этому есть. Главное — почаще играть.

Все новости
Калиниченко: «У Шевченко есть все шансы возглавить сборную Польши»
Сегодня, 18:54 Комментарии7
Белоус: «Лантратов может помочь „Локомотиву“ уже сейчас»
Сегодня, 18:46 Комментарии3
«Мы потеряем сборную». Кавазашвили — об изменении лимита на легионеров
Сегодня, 17:50 Комментарии13
М. Кержаков: «Ничья с „Челси“ перевесила многие наши неудачи»
Сегодня, 13:29 Комментарии34
Мостовой: «Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши»
Сегодня, 11:21 Комментарии18
Шиманьски: «Рад, что Смолов перешёл в „Динамо“»
Вчера, 21:11 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 19:24
Да какая разница куда переходить? Даже разницы нет: ни «Дженоа», ни середняки не претендуют ни на что. Даже если в Серию Б вылетят, то все будет зависеть уже от него самого. А может более слабая лига только пойдет на пользу? А там либо купят, либо будет доигрывать контракт.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:06
Безусловно, однозначно переходить,там игровая практика будет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:05
Согласен что не надо в Дженоа, только в топ клуб типа Локомотив
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:02
Пусть переходит куда хочет и не кого не слушает!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:35
Сейчас то точно не стоит после увольнения тренера.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 17:29
И мне кажется.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100