Новичок «Локомотива» Кухта мог перейти в МЛС или АПЛ

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сегодня, 19:14

Милан Мартынович, агент нападающего «Локомотива» , рассказал о ходе переговоров по трансферу своего клиента в московский клуб.

К Яну был интерес со стороны «Сток Сити» и «Орландо Сити» из МЛС , но оба предложения не устроили «Славию» и были несравнимы с тем, которое сделал «Локомотив». Также был «Норвич», который просто проявлял интерес. Переговоры с «Локомотивом» проходили в обычном, спокойном режиме. Спортивный директор московского клуба приехал в Прагу, и мы быстро обо всем договорились. Скажу так: была проделана очень хорошая работа.

— Не было каких-то сомнений по поводу переезда в Россию?

Нет, мы не хотели ждать конца трансферного окна в ожидании других предложений. Ян хотел играть в чемпионате выше классом, чем чешский. Когда я ему сказал, что есть предложение из России, он ответил: «Отлично». Переход в «Локомотив» был лучшим решением, потому что тут он точно будет играть.

— Как думаете, будут ли проблемы с адаптацией у Яна в России?

Думаю, что с адаптацией у Яна все будет в порядке. Нет какой-то большой разницы между менталитетом в России и Чехии. Ян будет учить русский язык, думаю, что через полгода он будет нормально общаться и говорить на русском языке.

Также агент Кухты рассказал, когда игрок начнёт тренировки с «Локомотивом».