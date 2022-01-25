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Песков — о Fan ID: «Необходим диалог с фанатскими объединениями»

вчера, 14:54

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недовольство фанатов введением Fan ID.

Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 19:45
А раньше перед тем как принять этот закон,нельзя было сперва поговорить с фанатскими организациями потом решать принимать этот закон или нет. У нас сперва сделают,потом думают
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:44, ред.
Почему такая реакция? Вот почему!
В законе прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ. Это наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния.

Лидеры фанатских движении просто боятся, что им не одобрят "паспорт болельщика" за прошлые прегрешения. Остальное это всего лишь попытки перевести стрелки от истинной проблемы.
протон
протон
вчера в 16:46
Предлагаю инициативу: "Депутат I D "
По приходу в гос думу каждый депутат пропикивает свой "Паспорт депутата" на входе. Не явившийся на работу депутат в течение 1 рабочего дня обязан предоставить объяснение в письменной форме. В случае отсутствия объяснения, в приложении госусулг появляется голосование об отстранении депутата от его должности с не возможностью восстановления в течение 10 лет. Все пользователи госуслуг (граждане страны) принимают в нем голосование, оно будет проходить в течение 5 дней. Если большинством голосов выявится, что пользователи госуслуг проголосовали за отстранение, то депутат складывает с себя полномочия, а его партия теряет место в госдуме. По итогу, место разыгрывает среди остальных партий участниц гос думы.
Такая инициатива необходима исключительно во благо депутатов. Чтобы статус столь достопочтенного слуги народа не падал и в строю оставались исключительно добропорядочные, ответственные, трудолюбивые и самоотверженно трудящиеся на благо родного государства люди!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:45
Просто мы любим с чем нибуть бороться и быть против,мы жэ Русские! 😜
протон
протон
вчера в 16:43
Пока у нас сидят такие как, Депутат Госдумы Николай Валуев, Депутат Госдумы Ирина Роднина, Депутат Госдумы Светлана Журова, ничего хорошего не жду как на футболе, так и вне футбола.
Есть исключения Депутат КПРФ Владимир Исаков: «Убежден, что инцидент на последнем матче ЦСКА – «Зенит» был спланированной провокацией, чтобы склонить общественность к необходимости принятия этого вредительского закона о Fan ID.
Это просто тотальный контроль. Может оформить RestoranID или еще что? Где там у нас небезопасно может быть.
В фон-зоны не хожу. На трибунах чувствовал себя безопасно. FanID оформлять не буду.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:32
Пескову не о чем больше думать?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:31
Плевать фанатам на диалог, они себя считают решающей силой.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:51
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:50
Введение "Fan ID" - "лучший" способ поддержки российского болельщика:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:38
Какой диалог,если Закон принят и он должен соблюдаться? А нарушителей-в стойло.
lotsman
lotsman ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 15:30
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 15:20
    О чём с тобой говорить кот усатый, ведь четкий ответ вы дали-
    Президент подписал закон и на этом ТЧК.
    Позиция фанатов тоже ясна,пока не отменят этот закон, посещение матчей не будет. Тема закрыта!!!
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 15:12
    В том то и прикол, что все все понимают, а эта говорящая голова — дурилка картонная)) Нередко глупые люди считают себя умней других, наш случай, клиника в рассвете
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:09
    Надо говорить
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