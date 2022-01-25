Песков — о Fan ID: «Необходим диалог с фанатскими объединениями»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недовольство фанатов введением Fan ID.
Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов.
Есть исключения Депутат КПРФ Владимир Исаков: «Убежден, что инцидент на последнем матче ЦСКА – «Зенит» был спланированной провокацией, чтобы склонить общественность к необходимости принятия этого вредительского закона о Fan ID.
Это просто тотальный контроль. Может оформить RestoranID или еще что? Где там у нас небезопасно может быть.
В фон-зоны не хожу. На трибунах чувствовал себя безопасно. FanID оформлять не буду.
Есть исключения Депутат КПРФ Владимир Исаков: «Убежден, что инцидент на последнем матче ЦСКА – «Зенит» был спланированной провокацией, чтобы склонить общественность к необходимости принятия этого вредительского закона о Fan ID.
Это просто тотальный контроль. Может оформить RestoranID или еще что? Где там у нас небезопасно может быть.
В фон-зоны не хожу. На трибунах чувствовал себя безопасно. FanID оформлять не буду.
В законе прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ. Это наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния.
Лидеры фанатских движении просто боятся, что им не одобрят "паспорт болельщика" за прошлые прегрешения. Остальное это всего лишь попытки перевести стрелки от истинной проблемы.
В законе прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ. Это наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния.
Лидеры фанатских движении просто боятся, что им не одобрят "паспорт болельщика" за прошлые прегрешения. Остальное это всего лишь попытки перевести стрелки от истинной проблемы.