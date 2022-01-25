Песков — о Fan ID: «Необходим диалог с фанатскими объединениями»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недовольство фанатов введением Fan ID.

Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов.