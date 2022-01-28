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Серия А зарегистрировала трансфер Влаховича

вчера, 21:16

Серия А зарегистрировала трансфер нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

«Ювентус» и «Фиорентина» ещё не объявляли о переходе сербского форварда.

Серия А зарегистрировала трансфер Влаховича

Ранее стала известна заработная плата Влаховича в «Ювентуса».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:23
Юве -пер семпре сара ! )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:43
Вот и свершилось
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:19
Удачи ему в Юве!
1 984
1 984
вчера в 21:34
Удачи в Ювентусе.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:33
В Ювентусе теперь перебор нападающих, бюджет клуба может не справиться с таким фондом заработной платы.
протон
протон
вчера в 21:25
Пока реал и барса копят на мбаппе и Холланда, Ювентус подписывает отличного молодого нападающего. Хороший трансфер. Посмотрим как его карьера будет развиваться дальше.
Всех болел Юве поздравляю с великим трансфером в перспективе топ-3, а может и выше, нападающего в мире! Всем остальным могу пожелать не вешать нос и смириться с тем, что мы лучшие и вам никогда нас не догнать.
протон
протон
вчера в 21:24
Будем надеется, что этот трансфер себя полностью оправдает
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:21
Очень хорошее приобретение.
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