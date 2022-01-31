«Локомотив» объявил о прекращении аренды Анджорина

Пресс-служба «Локомотива» объявила о прекращении аренды полузащитника «Челси» .

Футбольный клуб «Локомотив» и лондонский «Челси» достигли договорённости о досрочном прекращении аренды полузащитника Фаустино Анджорина.

В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду.

За «железнодорожников» Анджорин выступал с начала сезона-2021/22, провёл 9 матчей, из них 2 — в Лиге Европы УЕФА , и забил 1 гол.

Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере.