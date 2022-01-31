«Локомотив» объявил о прекращении аренды Анджорина

Пресс-служба «Локомотива» объявила о прекращении аренды полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.
Футбольный клуб «Локомотив» и лондонский «Челси» достигли договорённости о досрочном прекращении аренды полузащитника Фаустино Анджорина.
В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду.
За «железнодорожников» Анджорин выступал с начала сезона-2021/22, провёл 9 матчей, из них 2 — в Лиге Европы УЕФА, и забил 1 гол.
Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере.
📝 Футбольный клуб «Локомотив» и лондонский «Челси» достигли договорённости о досрочном прекращении аренды полузащитника Фаустино Анджорина— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 30, 2022
👏🏻 Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле, а также успехов в дальнейшей карьере
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Насчёт лечения клубы между собой договорятся, да и в арендном соглашении скорее всего это всё обговорено.
А ответьте зачем команде игрок, который будет только числиться в команде, занимая место легионера?
Если Анджорин был бы на контракте, то его просто убрали бы из заявки на сезон, так как он в аренде и Локо его не собирается выкупать, просто обратились в Челси, те поняли ситуацию и прекратили аренду.
„Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!“
— Конфуций
Насчёт лечения клубы между собой договорятся, да и в арендном соглашении скорее всего это всё обговорено.
А ответьте зачем команде игрок, который будет только числиться в команде, занимая место легионера?
Если Анджорин был бы на контракте, то его просто убрали бы из заявки на сезон, так как он в аренде и Локо его не собирается выкупать, просто обратились в Челси, те поняли ситуацию и прекратили аренду.
„Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!“
— Конфуций