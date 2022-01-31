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«Локомотив» объявил о прекращении аренды Анджорина

сегодня, 08:19

Пресс-служба «Локомотива» объявила о прекращении аренды полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.

Футбольный клуб «Локомотив» и лондонский «Челси» достигли договорённости о досрочном прекращении аренды полузащитника Фаустино Анджорина.

В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду.

За «железнодорожников» Анджорин выступал с начала сезона-2021/22, провёл 9 матчей, из них 2 — в Лиге Европы УЕФА, и забил 1 гол.

Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:10
Непорядочно ведет себя Локомотив.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:50
Всё правильно сделали
Байкал-38
Байкал-38 ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 08:41
А при чём здесь хочет, не хочет лечить?
Насчёт лечения клубы между собой договорятся, да и в арендном соглашении скорее всего это всё обговорено.
А ответьте зачем команде игрок, который будет только числиться в команде, занимая место легионера?
Если Анджорин был бы на контракте, то его просто убрали бы из заявки на сезон, так как он в аренде и Локо его не собирается выкупать, просто обратились в Челси, те поняли ситуацию и прекратили аренду.

„Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!“
— Конфуций
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 08:38
Ну он на контракте у Челси. Челси и будет его лечить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:37
Вообще типично арийский подход))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:35
Как то не очень хорошо... Спасибо иди на...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:35
Как-то некрасиво поступают...
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 08:28
Локо в своём репертуаре, не хочет лечить игроков, а желает поскорее избавиться
beefs
beefs
сегодня в 08:26
круто, иди дорогой, лечись где хочешь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:26
Хрустальным оказался.
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