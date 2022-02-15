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Гвардиола: «Не планирую становиться Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь»

сегодня, 08:21

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, смог бы он задержаться на своём посту в стане «горожан» ещё 10-15 лет:

Не планирую становиться сэром Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь. Наша гармония помогает: из 20 последних поединков мы выиграли 18 и проиграли один «Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно. Я знаю своих игроков. Иногда они разочаровываются, потому что не получают время на поле, но в остальном они не могут быть недовольны. У них есть всё. Наш персонал всегда готов им помочь.

Всё же в победах и поражениях имеется элемент случайности. Вместе мы побеждаем и широко улыбаемся. С грустными лицами невозможно стать лучше. Остальное не очень важно.

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сегодня в 10:27
Лучший тренер мира
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:59
Еще бы лысому шарлатану пора объяснить всем своим фанатам, почему его кто-то считает топ-тренером. После Барселоны ЛЧ так и выигрывал, хотя был у руля Баварии самого богатого и топового клуба Германии, и в Сити так же мимо кассы, хотя на трансферы деньги не жалели ни там не здесь.
112910415
112910415
сегодня в 09:52
работай, результат давай !
shlomo
shlomo
сегодня в 09:38
Удачи тебе...
Gahi
Gahi
сегодня в 09:34, ред.
В этом месяце исполнилось 6 лет как Хосеп Гвардиола подписал с горожанами контракт, это случилось 1 февраля 2016 года "Манчестер Сити" объявил о подписании трёхлетнего контракта с Гвардиолой с зарплатой 20 миллионов евро в год. Испанец официально возглавил клуб 1 июля 2016 года. С хорошими результатами работы с командой 19 ноября 2020 года Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с "Манчестер Сити" до лета 2023 года. За это время он выиграл с "Манчестер Сити" три чемпионата АПЛ, Кубок Англии, четыре Кубка Футбольной Лиги, дважды Суперкубок Англии. В 2019 году "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы стала первой в истории мужской командой Англии, выигравшей внутренний требл. Таким образом Гвардиола выиграл все трофеи которые разыгрываются в Англии для профессиональных футболистов за 6 лет 10 трофеев, и к концу этого сезона эта коллекция скорее всего пополнится ещё как минимум одним, а может быть и двумя? До этого работая с "Барселоной" 4 года с 2008 по 2012 годы Гвардиола выиграл все турниры включая дважды Лигу Чемпионов УЕФА и Клубный Чемпионат Мира в 2009 и в 2011 году. Работа с в "Баварией" за 3 года с 2013 по 2016 в Германии выиграл все трофеи, а также Клубный Чемпионат Мира 2013 году. Так что Гвардиоле осталось добиться с "Манчестер Сити" главную победу в Лиги Чемпионов УЕФА где они уже играли в прошлом году в финале и готовы повторить и в этом розыгрыше. Так что у Хосепа Гвардиолы есть время как минимум до лета 2023 года сыграть ещё раз в финале Лиги Чемпионов УЕФА и одержать долгожданную победу, для чего его и приглашали в клуб из Манчестера. А затем начать новый проект своих амбициозных планов с новой командой в которой ему будет интересно работать. Удачи 🏆.
CrumblesFromSevilla
CrumblesFromSevilla
сегодня в 09:06
Да ты и до Романцева едва дотягиваешь, там в Европе было столько же выхлопа - ноль.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:46
Где вы видели чемпиона с грустным лицом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:35
Нужно быть собой...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:33
Пеп будет работать в МС пока не выиграет ЛЧ.
beefs
beefs
сегодня в 08:32
это значит что намыливает лыжи?
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