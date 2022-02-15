Гвардиола: «Не планирую становиться Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь»

Наставник «Манчестер Сити» ответил на вопрос, смог бы он задержаться на своём посту в стане «горожан» ещё 10-15 лет:

Не планирую становиться сэром Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь. Наша гармония помогает: из 20 последних поединков мы выиграли 18 и проиграли один «Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно. Я знаю своих игроков. Иногда они разочаровываются, потому что не получают время на поле, но в остальном они не могут быть недовольны. У них есть всё. Наш персонал всегда готов им помочь.

Всё же в победах и поражениях имеется элемент случайности. Вместе мы побеждаем и широко улыбаемся. С грустными лицами невозможно стать лучше. Остальное не очень важно.