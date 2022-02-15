Абрамович потерял примерно 778 млн евро за день из-за ситуации на Украине

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сегодня, 08:39

Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович не досчитался около 778 млн евро за сутки из-за ситуации на Украине, сообщает The Sun.

По данным источника, акции сталелитейной группы Evraz на Лондонской фондовой бирже упали на 29%. Инвесторы боятся возможных санкций против российских компаний.

Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время «аристократы» стали четырёхкратными чемпионами Англии, по 2 раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА , 5 раз выиграли Кубок Англии, 3 раза брали Кубок Лиги и дважды завоёвывали победу в Суперкубке Англии.

Ранее сообщалось, что ряд стран рекомендует своим гражданам в срочном порядке уехать из Украины из-за ситуации с безопасностью.