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Абрамович потерял примерно 778 млн евро за день из-за ситуации на Украине

сегодня, 08:39

Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович не досчитался около 778 млн евро за сутки из-за ситуации на Украине, сообщает The Sun.

По данным источника, акции сталелитейной группы Evraz на Лондонской фондовой бирже упали на 29%. Инвесторы боятся возможных санкций против российских компаний.

Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время «аристократы» стали четырёхкратными чемпионами Англии, по 2 раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, 5 раз выиграли Кубок Англии, 3 раза брали Кубок Лиги и дважды завоёвывали победу в Суперкубке Англии.

Ранее сообщалось, что ряд стран рекомендует своим гражданам в срочном порядке уехать из Украины из-за ситуации с безопасностью.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 10:43
ни грамма не жалко!
санек002
санек002 ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 10:42
вот и я про то!мне по фигу его пропитые миллионы!еще награбит!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:28
Абрамович даже об этом не думает, сущие копейки.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:28
Да и хрен с ним.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:19
Да не пох ли)))
lotsman
lotsman
сегодня в 10:01
К футболу это как то относится? Особенно о "покинуть страну".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
Богатые тоже плачут...
4RT
4RT
сегодня в 09:57
Обсолютно по фигу
sash71
sash71
сегодня в 09:51
Политика и спорт должны идти порознь. Если сейчас Соккер начнёт акцентировать внимание на ситуации в Украине то больше половины участников поместят в бан. ФИФА и УЕФА стали заложниками политических игр чиновников, олигархов, настоятелей церквей и конфессий. Все в доме Облонских смешалось. Есть спорт, есть наш любимый футбол и давайте тут обсуждать его иначе это все приведёт к бардаку.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:51
Сегодня потерял, а завтра вернет
berda2003
berda2003
сегодня в 09:37
какая связь между акциями сталелитейной группы Evraz на Лондонской фондовой бирже и соккером?
beefs
beefs
сегодня в 09:35
жалко Абрамовича, крепись Рома!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:34
Ещё не написали, что Челси на прошлой неделе стал клубным чемпионом мира. Тоже трофей. Ну а потерю каких то жалких миллионов Абрамка переживёт улыбаясь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:33
"С него не убудет" - подумал я и злорадно потер ладони.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:19
Нет ничего смешнее,чем "потеря",или "выигрыш" мифических миллиардов на бирже,по состоянию на 15:45 такого-то числа,месяца и года.Впрочем,есть-это фьючерсы-нефтяные котировки на бирже.Всё это торговля ожиданиями и оценками.
А реальный мир жил и продолжает жить по старой экономической теории Маркса.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:10
Вот какая странность, про упавшие акции Абрамовича написали, а про акции сталелитеных предприятий Ахметова ни слова...Там ситуация похуже будет.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:06
Это для него мелочь...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:04
На яхте потаксует...за пару дней отобьёт...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:52
Как слону дробина.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:51
Он своё вернёт
vitechechek
vitechechek
сегодня в 08:50
Бедняжка, российское государство срочно должно выделить пару миллиардов помощи
cska1948
cska1948
сегодня в 08:48
На примере Украины мы видим, что американская "помощь" в реальной жизни гораздо хуже американской "помощи" в преферансе. Кто знаком с игрой в преферанс поймёт.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:46
Неприятность эту он переживет.
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