«Спартак» полетел на заключительный зимний сбор в Турцию

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сегодня, 12:00

Игроки и тренерский штаб «Спартака» отправились на заключительный зимний сбор в турецкую Анталью. Об этом сообщила клубная пресс-служба москвичей.

Отправились в Турцию вместе с @Ural_Air_Lines на заключительный сбор перед возобновлением сезона 💪🏻#КрасноБелыеСборы 🔴⚪️ pic.twitter.com/y5yjWGApau — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 15, 2022

«Спартак» проведет в Турции два товарищеских поединка. 18 февраля сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» и 19-го — против «Шахтера» из Караганды. По решению тренерского штаба обе игры не будут транслироваться в открытом доступе.