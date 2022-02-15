«Динамо» и «Вендсиссел» победителя не выявили

В товарищеском матче «Динамо» и «Вендсиссел» разошлись миром — 2:2.
Голом в составе номинальных хозяев отметился Константин Тюкавин (19’, 30’), в составе гостей отличились Панайотис Арменакас (16’) и Зандер Хилторф (59’).
Напомним, что «Динамо» скоро предстоит сыграть матч в РПЛ против «Химок» (26 февраля).
но и двигать её по позициям.
Так, сегодня Осокин играл правого заща; Кутицкий- левого; Сазонов- опорника, Мазурин- в атаке справа, Жуковский- в центре под напом, Захарян- ниже обычного.
Так что творчество Шварца продолжает быть в разгаре.
Варела, Лаксальт, Смолов и Макаров сегодня отдыхали, а Владик Галкин, видимо, уже и вещички к рижанам перенёс.
Голы мы забивали хорошие.
Помимо дубля Тюкавина, были ещё две банки Гладышева и Плиева, отменённые судейками из-за сомнительных офсайдов.
А вот обе пропущенных- из-за грубых ошибок в обороне, нельзя так играть, даже и в товарняках. Ребята получат на орехи..
Дальше играем с Аланией, послезавтра в 11-00
но и двигать её по позициям.
Так, сегодня Осокин играл правого заща; Кутицкий- левого; Сазонов- опорника, Мазурин- в атаке справа, Жуковский- в центре под напом, Захарян- ниже обычного.
Так что творчество Шварца продолжает быть в разгаре.
Варела, Лаксальт, Смолов и Макаров сегодня отдыхали, а Владик Галкин, видимо, уже и вещички к рижанам перенёс.
Голы мы забивали хорошие.
Помимо дубля Тюкавина, были ещё две банки Гладышева и Плиева, отменённые судейками из-за сомнительных офсайдов.
А вот обе пропущенных- из-за грубых ошибок в обороне, нельзя так играть, даже и в товарняках. Ребята получат на орехи..
Дальше играем с Аланией, послезавтра в 11-00