«Динамо» и «Вендсиссел» победителя не выявили

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сегодня, 18:51

В товарищеском матче «Динамо» и «Вендсиссел» разошлись миром — 2:2.

Голом в составе номинальных хозяев отметился Константин Тюкавин (19’, 30’), в составе гостей отличились Панайотис Арменакас (16’) и Зандер Хилторф (59’).