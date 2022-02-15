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«Динамо» и «Вендсиссел» победителя не выявили

сегодня, 18:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Вендсиссел (Йерринг)ВендсисселМатч завершен

В товарищеском матче «Динамо» и «Вендсиссел» разошлись миром — 2:2.

Голом в составе номинальных хозяев отметился Константин Тюкавин (19’, 30’), в составе гостей отличились Панайотис Арменакас (16’) и Зандер Хилторф (59’).

Напомним, что «Динамо» скоро предстоит сыграть матч в РПЛ против «Химок» (26 февраля).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 19:21
Ничего страшного не случилось... это просто товарищеская тренировка
David Young
David Young ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:13
Я рад видеть Ренессанс московского Динамо. Шварц молодец, выполняет свою работу как следует. Надеюсь что в будущем московское Динамо избежит форменных провалов в еврокубках, которые, по сути, уже неизбежны в относительно скором будущем.
баск
баск
сегодня в 19:08
Шварц продолжает не только вдохновенно наигрывать молодёжь,
но и двигать её по позициям.
Так, сегодня Осокин играл правого заща; Кутицкий- левого; Сазонов- опорника, Мазурин- в атаке справа, Жуковский- в центре под напом, Захарян- ниже обычного.
Так что творчество Шварца продолжает быть в разгаре.

Варела, Лаксальт, Смолов и Макаров сегодня отдыхали, а Владик Галкин, видимо, уже и вещички к рижанам перенёс.

Голы мы забивали хорошие.
Помимо дубля Тюкавина, были ещё две банки Гладышева и Плиева, отменённые судейками из-за сомнительных офсайдов.
А вот обе пропущенных- из-за грубых ошибок в обороне, нельзя так играть, даже и в товарняках. Ребята получат на орехи..

Дальше играем с Аланией, послезавтра в 11-00
lotsman
lotsman
сегодня в 19:05
Тренировка перед продолжение чемпионата.
1 984
1 984
сегодня в 18:53
Ну и ладно. Обычный товарняк.
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