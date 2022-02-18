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Бышовец считает, что «Зенит» имеет шансы протий «Бетис» в Лиге Европы

вчера, 16:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Открытый матч. Обе команды играли, ориентируясь на победу. Отсюда и количество забитых мячей. После второго пропущенного мяча «Зенит» обязан был атаковать. Но счет 2:0 всегда расслабляет команду ведущую. Чувствуется некая незавершенность в концепции выбранной тактики, физического состояния и оптимальности на этом этапе. Подготовительный период «Зенита» проходил не в интенсивных и психологических матчах. Эти факторы отсутствовали в подготовительном этапе. Это очень сильно сказалось. Первый официальный матч в году с соперником, который играл не в полном составе. Результат — подтверждение того, что достичь оптимального состояния зимой сложно. При прогнозе этого стоило ожидать. Надежды на «Зенит» были связаны с игроками команды в средней линии. В какой-то степени проблемы в обороне были связаны с травмой Ловрена.

На выезде перспективы в любом случае есть. С другой стороны надо учитывать, что официальные матчи являются главным условием для того, чтобы обрести чувство ритма, соперника, трибуны и уровня игры. «Зениту» не хватило, но были моменты, которые оставляют шансы на проход дальше.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 21:49
понятно, маразм крепчает, но не до такой же степени...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:34
Шансы с гл.тренером Семаком? Крупно не проиграть.) Бетису и ничьей хватит. Скучновато будет. Зениту удачи!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:17
Газпром потратился на кучу Бразил....а они не смогли полурезервный состав Бетиса обыграть дома. ..а Бышовец думает что в Испании будет легче...
112910415
112910415
вчера в 21:04
если по-честному, то ...
старина
старина
вчера в 20:39
Шансы есть всегда.Не всегда их используют
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:42
О каких шансах речь. Игра будет в Испании в гостях.А там шансов никаких нет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:05
Скорее все шансы пролететь
протон
протон
вчера в 17:42
Шансы были в домашней игре.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:22
Теория,мой друг,суха,
но зеленеет жизни древо!
Cat01
Cat01
вчера в 17:16
Шансы есть а игры нет!
hаrut
hаrut
вчера в 17:15
Сколь было таких шансов... а все мимо проскочили
Mekail
Mekail
вчера в 16:57, ред.
Очень хочется задать вопрос Уважаемому человеку...Анатолий, а сколько Зенит не выигрывает на выезде? Пять лет? ... я не спорю, конечно, традиции существует, чтобы их ломать… и даже, как говорят и ишаку понятно, что надежда умирает последней....НО... на всякий случай....в следующем матче ещё сыграют Фекир и Каналес, а именно благодаря им, Бетис третий в Ла Лиге (а нужны ли они, чтобы даже на плохой конец сыграть ничейку...???).... Зенит дома, конечно будем честными, создавал моменты и в свои и в чужие ворота, а Бетис по моему, даже не особо напрягался сегодня (просто играли в удовольствие...)....ну и последнее...а что может координально измениться к 24 числу во вратарской позиции и в защитных редутах????? ... НИЧЕГО.... я вообще очень опасаюсь, что Семак выставит двухэтажный автобус у своих ворот и вот тут тогда совсем будет полная.............
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:50
Я тоже думаю что шансы есть!
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