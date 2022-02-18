Бышовец считает, что «Зенит» имеет шансы протий «Бетис» в Лиге Европы

Бывший тренер сборной России прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Открытый матч. Обе команды играли, ориентируясь на победу. Отсюда и количество забитых мячей. После второго пропущенного мяча «Зенит» обязан был атаковать. Но счет 2:0 всегда расслабляет команду ведущую. Чувствуется некая незавершенность в концепции выбранной тактики, физического состояния и оптимальности на этом этапе. Подготовительный период «Зенита» проходил не в интенсивных и психологических матчах. Эти факторы отсутствовали в подготовительном этапе. Это очень сильно сказалось. Первый официальный матч в году с соперником, который играл не в полном составе. Результат — подтверждение того, что достичь оптимального состояния зимой сложно. При прогнозе этого стоило ожидать. Надежды на «Зенит» были связаны с игроками команды в средней линии. В какой-то степени проблемы в обороне были связаны с травмой Ловрена.

На выезде перспективы в любом случае есть. С другой стороны надо учитывать, что официальные матчи являются главным условием для того, чтобы обрести чувство ритма, соперника, трибуны и уровня игры. «Зениту» не хватило, но были моменты, которые оставляют шансы на проход дальше.